На новый центр гимнастики в Белгороде потратят ещё более полумиллиона рублей

Кроме того, школа олимпийского резерва публиковала закупку на художественное оформление стен строящегося центра. На это были готовы потратить 400 тыс. рублей. Однако на сайте указано, что закупка отменена. От исполнителя требовалось покрасить стены. По какой причине эту закупку отменили, неизвестно.