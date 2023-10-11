На новый центр гимнастики в Белгороде потратят ещё более полумиллиона рублей

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
658 тыс. рублей потратят на поставку инсталляций и декоративных элементов для строящегося Центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой. Подрядчика ищет спортшкола олимпийского резерва №4.
Заявки подаются в течение сегодняшнего дня, 11 октября. От исполнителя требуется лишь отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Поставить декоративные элементы должны до 20 октября. Исполнитель должен согласовать макеты с заказчиком. Последний закупит прозрачные планшеты различных размеров, дистанционные держатели, а также ряд декоративных элементов.
Кроме того, школа олимпийского резерва публиковала закупку на художественное оформление стен строящегося центра. На это были готовы потратить 400 тыс. рублей. Однако на сайте указано, что закупка отменена. От исполнителя требовалось покрасить стены. По какой причине эту закупку отменили, неизвестно.
Ранее сообщалось, что на вывески для нового центра гимнастики в Белгороде потратят 1,4 млн рублей. Заказчик закупал две объёмные светодиодные вывески и одну интерьерную. Выполнить обязательства по контракту исполнитель должен до 20 октября.
Напомним, открыть Центр художественной гимнастики планируют в октябре текущего года.
К слову, упомянутый центр ранее переименовали. Его решили назвать «Сирень», хотя изначально выбрали вариант «Грация». Причиной, судя по всему, стало то, что акробаты возмутились, что будут заниматься в учреждении с «немужественным» названием.