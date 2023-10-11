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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

На Курской АЭС аварийно останавливали энергоблок из-за диверсии

На АЭС в регионе рядом с Белгородской областью останавливали энергоблок из-за ВСУ

11 октября 2023, 09:28
Фото: 1MI

На Курской АЭС аварийно останавливали энергоблок из-за диверсии

Стало известно, что на атомной электростанции в Курчатове останавливался энергоблок. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в планах украинской военной разведки есть диверсии против АЭС на территории РФ. Об этом пишут «Курские известия».
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ФСБ

В российской ФСБ заявили об остановке энергоблока Курской АЭС. Причиной стала диверсия со стороны Украины.

На электростанции произошла аварийная остановка энергоблока №2. Точная дата этого события не называется. «В планах украинской военной разведки и её британских наставников — диверсии против АЭС в России», — заявил директор ФСБ Александр Бортников.

В середине июля в «Росатоме» прокомментировали падение дрона в Курчатове — именно там находится Курская АЭС. В результате инцидента никто не пострадал, но повреждения получил многоквартирный дом. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что «Атом-охраной», Росгвардией и службой безопасности госкорпорации были приняты необходимые меры безопасности.

Связана ли остановка энергоблока с описанными событиями, не сообщается.

В «Росатоме» прокомментировали падение дрона в Курчатове, где находится Курская АЭС
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#Происшествия#Курская область#Беспилотник#ФСБ#Наталья Корявых#Курская аэс#СВО#Александр Бортников#Алексей Лихачёв
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