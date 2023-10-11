На АЭС в регионе рядом с Белгородской областью останавливали энергоблок из-за ВСУ

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В российской ФСБ заявили об остановке энергоблока Курской АЭС. Причиной стала диверсия со стороны Украины.
На электростанции произошла аварийная остановка энергоблока №2. Точная дата этого события не называется. «В планах украинской военной разведки и её британских наставников — диверсии против АЭС в России», — заявил директор ФСБ Александр Бортников.
В середине июля в «Росатоме» прокомментировали падение дрона в Курчатове — именно там находится Курская АЭС. В результате инцидента никто не пострадал, но повреждения получил многоквартирный дом. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что «Атом-охраной», Росгвардией и службой безопасности госкорпорации были приняты необходимые меры безопасности.
Связана ли остановка энергоблока с описанными событиями, не сообщается.