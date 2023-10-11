На АЭС в регионе рядом с Белгородской областью останавливали энергоблок из-за ВСУ

В середине июля в «Росатоме» прокомментировали падение дрона в Курчатове — именно там находится Курская АЭС. В результате инцидента никто не пострадал, но повреждения получил многоквартирный дом. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что «Атом-охраной», Росгвардией и службой безопасности госкорпорации были приняты необходимые меры безопасности.