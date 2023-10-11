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«Лиза Алерт»

Мужчина на велосипеде «Аист» пропал в белгородском приграничье

11 октября 2023, 10:06
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»
67-летний Николай Голубев 10 октября уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Пенсионер нуждается в медпомощи, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

В Шебекино пропал пенсионер. 10 октября 67-летний Николай Голубев уехал из дома на велосипеде, но домой не вернулся. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.

Рост белгородца — 175 см, телосложение худощавое. У жителя региона седые волосы и голубые глаза. Во что он был одет, неизвестно. С собой у мужчины был тёмно-синий велосипед «Аист». Из особых примет — носит усы.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят обращаться по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Ранее в Белгородской области разыскивали пропавшего Анатолия Кошару. 10 октября он выехал из дома на автомобиле Toyota Camry светлого цвета и не вернулся. Вскоре стало известно, что его нашли живым.

Николай ГолубевНиколай Голубев
Николай Голубев
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
В Белгородской области ищут мужчину на Toyota Camry
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#Белгородская область#Пенсионер#Лиза Алерт#Шебекино#Белгород#Наталья Корявых#Приграничье#Пропавший
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