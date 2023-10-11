Мужчина на велосипеде «Аист» пропал в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Шебекино пропал пенсионер. 10 октября 67-летний Николай Голубев уехал из дома на велосипеде, но домой не вернулся. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.
Рост белгородца — 175 см, телосложение худощавое. У жителя региона седые волосы и голубые глаза. Во что он был одет, неизвестно. С собой у мужчины был тёмно-синий велосипед «Аист». Из особых примет — носит усы.
Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят обращаться по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Ранее в Белгородской области разыскивали пропавшего Анатолия Кошару. 10 октября он выехал из дома на автомобиле Toyota Camry светлого цвета и не вернулся. Вскоре стало известно, что его нашли живым.