Металлоинвест присоединился к Всероссийской экологической акции

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
«БумБатл» стартовал по всей России 10 октября. В городах ответственности Металлоинвеста — Железногорске, Старом Осколе и Губкине, — оборудованы пункты приема макулатуры, куда сотрудники могут приносить вторсырье до 15 ноября.
По итогам акции оргкомитет определит лидеров по объемам сданного бумажного сырья среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и в индивидуальном зачете. Всех участников акции ждут подарки. Также будут объявлены самые результативные регионы страны.
Акция «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» и проходит при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России. Помимо Металлоинвеста, в корпоративном сборе макулатуры примут участие такие компании, как Росатом, Сбербанк, Почта России, ПСБ, СУЭК, X5 Group и другие. Многие партнеры акции, как и компания «Металлоинвест», являются обладателями статуса «Партнер национальных проектов России».
Подробнее об акции: бумбатл.рф