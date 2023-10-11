Металлоинвест присоединился к Всероссийской экологической акции

Акция «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» и проходит при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России. Помимо Металлоинвеста, в корпоративном сборе макулатуры примут участие такие компании, как Росатом, Сбербанк, Почта России, ПСБ, СУЭК, X5 Group и другие. Многие партнеры акции, как и компания «Металлоинвест», являются обладателями статуса «Партнер национальных проектов России».