Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Металлоинвест присоединился к Всероссийской экологической акции

Металлоинвест присоединился к Всероссийской экологической акции

11 октября 2023, 12:47
Фото: бумбатл.рф
Компания «Металлоинвест» второй год подряд принимает участие в крупнейшей в стране акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит в поддержку национального проекта «Экология». В прошлом году участники смогли собрать 63,3 тыс. тонн макулатуры, что эквивалентно тысячам спасенных деревьев.

«БумБатл» стартовал по всей России 10 октября. В городах ответственности Металлоинвеста — Железногорске, Старом Осколе и Губкине, — оборудованы пункты приема макулатуры, куда сотрудники могут приносить вторсырье до 15 ноября.

По итогам акции оргкомитет определит лидеров по объемам сданного бумажного сырья среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и в индивидуальном зачете. Всех участников акции ждут подарки. Также будут объявлены самые результативные регионы страны.

Акция «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» и проходит при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России. Помимо Металлоинвеста, в корпоративном сборе макулатуры примут участие такие компании, как Росатом, Сбербанк, Почта России, ПСБ, СУЭК, X5 Group и другие. Многие партнеры акции, как и компания «Металлоинвест», являются обладателями статуса «Партнер национальных проектов России».

Подробнее об акции: бумбатл.рф

Десять сотрудниц Металлоинвеста отмечены наградами международной премии
Узнать подробнее
Читайте также:
В школу пришёл хай-тек. Металлоинвест поможет обновить аудитории колледжа в ГубкинеМеталлоинвест направил 26 млн рублей на благоустройство дворов и улиц Старого ОсколаМеталлоинвест принял участие во Всероссийской неделе охраны труда
#Белгородская область#Старый Оскол#Металлоинвест#Экология#Школа#Компания#Макулатура#Белгород#Кристина Семенчук#Ссуз#Железногорск
Подпишитесь
Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области
Сегодня, 12:27
«Забрал три бутылки и ушёл в рассвет»: В Белгороде ограбили паб «Гвозди»
Сегодня, 08:48
Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?
Сегодня, 08:05
Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту
Сегодня, 11:09
Жителей Белгорода предложили хоронить за городом
Сегодня, 09:04
«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов
Сегодня, 12:53