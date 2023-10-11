Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Вакцина

Когда белгородцам ждать вакцин от гриппа и кори?

11 октября 2023, 12:15
Фото: 1MI
Вакцина

Белгородский минздрав назвал сроки поставки вакцин от гриппа и кори

Первая партия вакцин от гриппа уже почти израсходована, поэтому ожидается новая поставка. Препараты от кори должны поступить в конце октября. Глава регионального минздрава Андрей Иконников также напомнил, кому необходимо делать прививки.

Белгородцы поинтересовались, осталась ли в регионе вакцина от гриппа и где её можно сделать. Глава минздрава Андрей Иконников ответил, что прививки можно сделать во всех поликлиниках, но не везде будут вакцины.

Во всех поликлиниках можно привиться, если вакцина там есть. Первую поставку почти полностью использовали. Вторая ожидается в конце октября.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Он также напомнил, кому необходимо прививаться от гриппа: детям, социальным и медицинским работникам, педагогам, людям старше 60 лет, а также жителям, состоящим на диспансерном учёте у врачей.

Что касается вакцины от кори, её ранее обещали доставить в регион в четвёртом квартале. Об этом напомнила белгородка: «Четвёртый квартал уже начался, а вакцины всё ещё нет».

Иконников заверил жителей, что всё идёт в соответствии с графиком: вакцину от кори начнут поставлять с 25 октября. В течение одного месяца она поступит полностью.

Вакцина от гриппа в Белгородской области закончится на этой неделе
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестные предлагают белгородским предприятиям вакцину от имени замгубернатораБелгородский минздрав закупает вакцину от ковида на 2,4 млн рублейБелгородцам напомнили, когда ожидать вакцину от кори, паротита и краснухи
#Белгородская область#Медицина#Грипп#Прививка#Вакцина#Корь#Белгород#Андрей иконников#Александра Склярова
Подпишитесь
Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области
Сегодня, 12:27
«Забрал три бутылки и ушёл в рассвет»: В Белгороде ограбили паб «Гвозди»
Сегодня, 08:48
Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?
Сегодня, 08:05
Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту
Сегодня, 11:09
Жителей Белгорода предложили хоронить за городом
Сегодня, 09:04
«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов
Сегодня, 12:53