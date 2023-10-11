Когда белгородцам ждать вакцин от гриппа и кори?

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Белгородцы поинтересовались, осталась ли в регионе вакцина от гриппа и где её можно сделать. Глава минздрава Андрей Иконников ответил, что прививки можно сделать во всех поликлиниках, но не везде будут вакцины.
Во всех поликлиниках можно привиться, если вакцина там есть. Первую поставку почти полностью использовали. Вторая ожидается в конце октября.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Он также напомнил, кому необходимо прививаться от гриппа: детям, социальным и медицинским работникам, педагогам, людям старше 60 лет, а также жителям, состоящим на диспансерном учёте у врачей.
Что касается вакцины от кори, её ранее обещали доставить в регион в четвёртом квартале. Об этом напомнила белгородка: «Четвёртый квартал уже начался, а вакцины всё ещё нет».
Иконников заверил жителей, что всё идёт в соответствии с графиком: вакцину от кори начнут поставлять с 25 октября. В течение одного месяца она поступит полностью.