Гусли на миллион: в Белгородскую филармонию закупят инструменты из красного дерева

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Клавишные и щипковые гусли обойдутся культурному учреждению по 490 тысяч за каждые. Как следует из контракта, закупают их для гастрольно-творческой акции «Русских гуслей волшебный перезвон», которую проведут при поддержке Министерства культуры РФ.
По контракту, гусли в Белгородской филармонии должны появиться к 19 октября. Поставкой займётся Производственный комбинат музыкальных инструментов фонда П. И. Чайковского.
Ранее стало известно, что на тюльпаны в Белгороде потратят более 54 млн рублей. На эти деньги закупят 1,3 млн луковиц 36-ти видов.