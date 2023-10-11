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Оркестр

Гусли на миллион: в Белгородскую филармонию закупят инструменты из красного дерева

11 октября 2023, 13:47
Фото: 1MI
Оркестр
По данным сайта госзакупок, в Белгородскую филармонию собираются закупить два вида концертных гуслей на 980 тысяч рублей. Контракт с поставщиком из Москвы уже заключили.

Клавишные и щипковые гусли обойдутся культурному учреждению по 490 тысяч за каждые. Как следует из контракта, закупают их для гастрольно-творческой акции «Русских гуслей волшебный перезвон», которую проведут при поддержке Министерства культуры РФ.

По контракту, гусли в Белгородской филармонии должны появиться к 19 октября. Поставкой займётся Производственный комбинат музыкальных инструментов фонда П. И. Чайковского.

Ранее стало известно, что на тюльпаны в Белгороде потратят более 54 млн рублей. На эти деньги закупят 1,3 млн луковиц 36-ти видов.

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#Белгородская филармония#Эксклюзив#Закупки#Белгород#Екатерина Никулина#Музыкальные инструменты#Гусли
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