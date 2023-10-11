Гусли на миллион: в Белгородскую филармонию закупят инструменты из красного дерева

Клавишные и щипковые гусли обойдутся культурному учреждению по 490 тысяч за каждые. Как следует из контракта, закупают их для гастрольно-творческой акции «Русских гуслей волшебный перезвон», которую проведут при поддержке Министерства культуры РФ.