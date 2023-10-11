Глава РЭО Буцаев: Экономика замкнутого цикла создаст 19 тысяч рабочих мест

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
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Updated Сегодня, 18:58
О развитии кадрового потенциала для экономики замкнутого цикла Буцаев беседовал с ректорами ведущих вузов и корпоративным сектором в ходе сессии «Корпоративное образование: человеческий капитал как основа устойчивого развития». Встреча состоялась 10 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ).
«Рынок для молодых специалистов фактически открытый, беспрецедентно широкий. Рынок колоссальный по емкости, мы говорим о 19 тысячах только прямых рабочих мест, которые будут созданы в нашей отрасли до 2030 года», — отметил Буцаев. Он также добавил, что, скорее всего, данный показатель можно будет умножить на три, поскольку многие из смежных предприятий РЭО также развивает за счет собственных бизнесов. Таким образом, РЭО может предложить специалистам крайне конкурентоспособные условия: не только финансовые, но, в частности, условия роста образования или развития технических компетенций практически по всему сроку востребованности специалистов. Это, по мнению гендиректора РЭО, связано с тем, что в компании видят, насколько серьезно изменяются технологии в секторе и насколько высокотехнологичным в этом отношении становится сам сектор. Поэтому, подчеркнул Буцаев, он всех агитирует за то, чтобы присоединиться к экономике замкнутого цикла.
Денис Буцаев также рассказал о программах подготовки кадров в области экономики замкнутого цикла и обращения с отходами: эти программы РЭО реализует в сотрудничестве с НИТУ МИСиС и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Также речь зашла о консорциуме, объединившем 40 ведущих высших учебных заведений России, среди которых МГТУ им. Н. Э. Баумана и МГУ им. М. В. Ломоносова.
На сессии также обсуждались тенденции и перспективы развития корпоративного образования в России; рассматривалась перспектива существования корпоративных университетов в качестве альтернативы традиционным академическим вузам в части развития специфических профессиональных компетенций. Речь зашла и о механизмах формирования и транслирования унифицированных образовательных компетенций в новых форматах.