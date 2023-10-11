Глава РЭО Буцаев: Экономика замкнутого цикла создаст 19 тысяч рабочих мест

«Рынок для молодых специалистов фактически открытый, беспрецедентно широкий. Рынок колоссальный по емкости, мы говорим о 19 тысячах только прямых рабочих мест, которые будут созданы в нашей отрасли до 2030 года», — отметил Буцаев. Он также добавил, что, скорее всего, данный показатель можно будет умножить на три, поскольку многие из смежных предприятий РЭО также развивает за счет собственных бизнесов. Таким образом, РЭО может предложить специалистам крайне конкурентоспособные условия: не только финансовые, но, в частности, условия роста образования или развития технических компетенций практически по всему сроку востребованности специалистов. Это, по мнению гендиректора РЭО, связано с тем, что в компании видят, насколько серьезно изменяются технологии в секторе и насколько высокотехнологичным в этом отношении становится сам сектор. Поэтому, подчеркнул Буцаев, он всех агитирует за то, чтобы присоединиться к экономике замкнутого цикла.