Буцаев: В регионах заработают инжиниринговые центры по технологиям утилизации товаров

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Как сообщает rostovgazeta.ru, в целях развития данного направления во всех регионах планируется построить инжиниринговые центры. Обсудить все подробности реализации данной инициативы предложила в рамках своего выступления на пленарном заседании вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она назвала приоритетные направления деятельности, которые должны привести к созданию экономики замкнутого цикла и развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В том числе она упомянула и создание инжиниринговых центров с готовыми решениями по утилизации в стране.
«Первое направление — это создание инжиниринговых центров по отработке технологий утилизации. Современный мир производит большое количество новых товаров и продуктов и при этом не предлагает пакетных, коробочных решений по технологиям утилизации выводимых на рынок товаров и веществ. Я жду соответствующие предложения, чтобы в рамках экономики замкнутого цикла запустить в Российской Федерации работу таких инжиниринговых центров», — отметила вице-премьер.
Генеральный директор РЭО, в свою очередь, назвал три основные проблемы отрасли обращения с отходами и предложил эффективные меры по борьбе с ними.
«Первая — экономическая. Без источника возврата инвестиций в отрасль инвестиции не придут. Краеугольным камнем здесь стало принятие инициативы, связанной с изменением института расширенной ответственности производителей (РОП). Вторым препятствующим элементом была невозможность работы с большими объемами данных в связи с разными источниками статистической информации. Было принято ключевое решение построить систему, которая объединит все данные от разных отходообразователей в единый реестр. Третья проблема — технологическая. Инжиниринг производимых продуктов должен быть нацелен на его дальнейшую эффективную переработку. Это задача глобальная и очень интересная», — заявил на пленарном заседании Буцаев.
Также он назвал сложности, связанные с загрузкой предприятий. Для успешного запуска системы потребуется внедрить инструменты, которые бы гарантировали инвестору достаточную загрузку.
В этом году РЭФ проходит 8–11 октября. Он включает молодежный день и обширную деловую программу.