Берёзовую рощу с арт-объектами предложили сделать на новой набережной в Белгороде

Вскоре завершатся работы по благоустройству зон для спокойного отдыха с удобными беседками и оформлению входной группы. Территорию разделят на несколько зон. Их сделают в морских и сказочных мотивах. По словам Гладкова, особое внимание нужно выделить озеленению. Высадят в том числе пирамидальные тополя.