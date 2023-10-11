Берёзовую рощу с арт-объектами предложили сделать на новой набережной в Белгороде

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
На набережной «Берега» в Белгороде может появиться берёзовая роща. Там должны установить арт-объекты, с которыми горожане смогут фотографироваться.
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ходе работ по благоустройству второй очереди набережной. Работы на текущий момент ведутся на участке от «Конпрока» до Центрального пляжа на левом берегу. Строители пока устраивают парковку и монтируют металлоконструкции здания спортивного кластера.
Планируется построить многофункциональную перголу с раздевалками и павильонами. На участке должны появиться универсальная спортплощадка, зона для воркаута, площадка для стритбола и пляжного волейбола. Уже завершилось строительство олимпийской стометровки. Строятся пешеходные маршруты из тротуарной плитки, велодорожки.
Вскоре завершатся работы по благоустройству зон для спокойного отдыха с удобными беседками и оформлению входной группы. Территорию разделят на несколько зон. Их сделают в морских и сказочных мотивах. По словам Гладкова, особое внимание нужно выделить озеленению. Высадят в том числе пирамидальные тополя.
Проект необходимо органично вписать в пространство под железнодорожным мостом, магистральные сети, опоры освещения. Рядом к тому же находятся заводские заборы. Работы находятся на стадии проектирования. Художники предлагают оформить стены белгородским орнаментом, сделать уже упомянутую рощу.
Кроме того, рабочие укрепляют берег. До 1 декабря подрядчик должен убрать прибрежную территорию от аварийных деревьев и веток. Водоём также расчищают. В районе «Конпрока» этот вид работ уже завершился.