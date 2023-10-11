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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:27

Благоустройство на набережной «Берега»

Берёзовую рощу с арт-объектами предложили сделать на новой набережной в Белгороде

11 октября 2023, 07:20
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Благоустройство на набережной «Берега»

Гладков проверил благоустройство набережной «Берега» в Белгороде

Власти проверили ход работ по благоустройству второй очереди набережной. На текущий момент они ведутся на участке от «Конпрока» до Центрального пляжа на левом берегу. Строители пока делают парковку и монтируют металлоконструкции здания спортивного кластера, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На набережной «Берега» в Белгороде может появиться берёзовая роща. Там должны установить арт-объекты, с которыми горожане смогут фотографироваться.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ходе работ по благоустройству второй очереди набережной. Работы на текущий момент ведутся на участке от «Конпрока» до Центрального пляжа на левом берегу. Строители пока устраивают парковку и монтируют металлоконструкции здания спортивного кластера.

Планируется построить многофункциональную перголу с раздевалками и павильонами. На участке должны появиться универсальная спортплощадка, зона для воркаута, площадка для стритбола и пляжного волейбола. Уже завершилось строительство олимпийской стометровки. Строятся пешеходные маршруты из тротуарной плитки, велодорожки.

Вскоре завершатся работы по благоустройству зон для спокойного отдыха с удобными беседками и оформлению входной группы. Территорию разделят на несколько зон. Их сделают в морских и сказочных мотивах. По словам Гладкова, особое внимание нужно выделить озеленению. Высадят в том числе пирамидальные тополя.

Проект необходимо органично вписать в пространство под железнодорожным мостом, магистральные сети, опоры освещения. Рядом к тому же находятся заводские заборы. Работы находятся на стадии проектирования. Художники предлагают оформить стены белгородским орнаментом, сделать уже упомянутую рощу.

Кроме того, рабочие укрепляют берег. До 1 декабря подрядчик должен убрать прибрежную территорию от аварийных деревьев и веток. Водоём также расчищают. В районе «Конпрока» этот вид работ уже завершился.

Благоустройство на набережной «Берега»Благоустройство на набережной «Берега»
Благоустройство на набережной «Берега»Благоустройство на набережной «Берега»
Благоустройство на набережной «Берега»Благоустройство на набережной «Берега»
Благоустройство на набережной «Берега»Благоустройство на набережной «Берега»
Благоустройство на набережной «Берега»Благоустройство на набережной «Берега»
Благоустройство на набережной «Берега»Благоустройство на набережной «Берега»
Благоустройство на набережной «Берега»Благоустройство на набережной «Берега»
Благоустройство на набережной «Берега»
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Гладков проверил благоустройство второй очереди набережной «Берега» в Белгороде
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