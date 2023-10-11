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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Инвалидная коляска

Белгородские власти установили минимальное количество рабочих мест для инвалидов

11 октября 2023, 14:41
Фото: 1MI
Инвалидная коляска
Установленный минимум указали в постановлении правительства Белгородской области. Он будет действовать в течение шести лет.

Из документа следует, что с 1 марта 2024 года до 1 марта 2030 года в Белгородской области будет установлено минимальное количество специальных рабочих мест для инвалидов. Квоты определены для предприятий, учреждений и организаций с численностью не менее 100 работников.

Так, в тех местах, где численность работников варьируется от 100 до 500 человек, установят одно специальное рабочее место для трудоустройства инвалидов в пределах квоты. В организациях с максимальным количеством работников в 1000 человек — два рабочих места.

В учреждении с количеством сотрудников от 1001 до 3000 человек — три места для инвалидов, от 3001 до 5000 — пять. А те организации, где работает свыше 5000 человек, должны предоставить работу семи людям с ОВЗ.

Напомним, что в регионе создадут квоту для детей с особенностями развития, которая позволит отправлять их в государственные и муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления.

В Белгородской области за два года стало меньше инвалидов
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#Белгородская область#Инвалид#Трудоустройство#Рабочее место#Белгород#Александра Склярова
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