Белгородские автоинспекторы нашли таксиста без водительских прав

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Из 828 нарушений автоинспекторы составили 379 материалов за управление авто с непристёгнутым ремнём безопасности, 77 — за поездки без путевого листа, 67 — за вождение транспорта с технической неисправностью.
Ещё 57 материалов составили за движение без диагностической карты, 18 — за невыполнение требований дорожных знаков или разметок. Зафиксировано 15 нарушений правил маневрирования, семь нарушений при перевозке пассажиров, 15 — при перевозке детей. В 14 случаях водители незаконно установили опознавательный фонарь.
Двое водителей управляли такси с неисправной тормозной или рулевой системой. Автомобили изъяли и поместили на специализированную стоянку.
Два административных материала составили за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречку и управление авто без водительских прав.
Кроме этого, в отношении должностных лиц составили 12 административных материалов за выпуск на линию неисправного авто. Помимо этого, 36 машин без техосмотра выехали на работу. В ещё пяти авто зафиксировали повышенный уровень шума.
Без полиса ОСАГО эксплуатировали семь автомобилей. За это в отношении юрлиц составили административные материалы.
Напомним, что в прошлом году к административной ответственности за нарушение правил пассажирских перевозок привлекли 276 таксистов.