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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:20

Такси

Белгородские автоинспекторы нашли таксиста без водительских прав

11 октября 2023, 14:18
Фото: 1MI
Такси

Водители такси в Белгородской области нарушили ПДД более 800 раз

В ходе рейдов госавтоинспекторы выявили 828 нарушений правил дорожного движения среди водителей такси. Чаще всего причиной был непристёгнутый ремень. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Из 828 нарушений автоинспекторы составили 379 материалов за управление авто с непристёгнутым ремнём безопасности, 77 — за поездки без путевого листа, 67 — за вождение транспорта с технической неисправностью.

Ещё 57 материалов составили за движение без диагностической карты, 18 — за невыполнение требований дорожных знаков или разметок. Зафиксировано 15 нарушений правил маневрирования, семь нарушений при перевозке пассажиров, 15 — при перевозке детей. В 14 случаях водители незаконно установили опознавательный фонарь.

Двое водителей управляли такси с неисправной тормозной или рулевой системой. Автомобили изъяли и поместили на специализированную стоянку.

Два административных материала составили за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречку и управление авто без водительских прав.

Кроме этого, в отношении должностных лиц составили 12 административных материалов за выпуск на линию неисправного авто. Помимо этого, 36 машин без техосмотра выехали на работу. В ещё пяти авто зафиксировали повышенный уровень шума.

Без полиса ОСАГО эксплуатировали семь автомобилей. За это в отношении юрлиц составили административные материалы.

Напомним, что в прошлом году к административной ответственности за нарушение правил пассажирских перевозок привлекли 276 таксистов.

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