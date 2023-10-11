Белгородская прокуратура наказала главу района за формальный мониторинг домов

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В Борисовском районе прокуратура поймала чиновников на ненадлежащем мониторинге состояния многоквартирных домов. Главе администрации района внесли представление.
На территории муниципалитета ранее создали комиссию по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Состав этой комиссии в 2022 и 2023 году не актуализировался. Таким образом, мониторинг носил лишь формальный характер.
В прокуратуре посчитали, что из-за этого капремонт в некоторых МКД могут провести несвоевременно. Это бы нарушило права жителей.
«Подобное бездействие чиновников может повлечь несвоевременное включение жилых домов в планы проведения их капитального ремонта и нарушит жилищные права проживающих в них граждан», — отмечают в надзорном ведомстве.
Главе администрации в связи с этим внесли представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.