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Прокуратура

Белгородская прокуратура наказала главу района за формальный мониторинг домов

11 октября 2023, 14:47
Фото: 1MI
Прокуратура
Правоохранители выяснили, что комиссия по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов в Борисовском районе фактически не проверяла состояние МКД. Из-за этого главе местной администрации внесли представление, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Борисовском районе прокуратура поймала чиновников на ненадлежащем мониторинге состояния многоквартирных домов. Главе администрации района внесли представление.

На территории муниципалитета ранее создали комиссию по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Состав этой комиссии в 2022 и 2023 году не актуализировался. Таким образом, мониторинг носил лишь формальный характер.

В прокуратуре посчитали, что из-за этого капремонт в некоторых МКД могут провести несвоевременно. Это бы нарушило права жителей.

«Подобное бездействие чиновников может повлечь несвоевременное включение жилых домов в планы проведения их капитального ремонта и нарушит жилищные права проживающих в них граждан», — отмечают в надзорном ведомстве.

Главе администрации в связи с этим внесли представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

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#Белгородская область#Прокуратура#Капремонт#Администрация#Борисовский район#Белгород#Наталья Корявых#Мкд
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