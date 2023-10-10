Ярмарка «Восход» в Белгороде получила право работать на занимаемом месте до 2029 года

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Однако, по мнению руководства фирмы «Атава», редакцией были допущены некорректные формулировки, что исказило освещение ситуации. Представители управляющей ярмаркой «Восход» компании — ООО фирма «Атава» обратились в редакцию с просьбой опубликовать их позицию по данному вопросу. Подчиняясь статье 46 закона о СМИ, мы публикуем этот ответ.
Руководство ООО фирма «Атава» (управляющая компания сельскохозяйственной ярмарки «Восход»):
Хотим начать с опровержения сведений о том, что «судилась фирма с мэрией ни много не мало 5 лет». На самом деле судебные разбирательства ООО фирма «Атава» и администрации города Белгорода длились 8 лет. Первое судебное заседание состоялось в 2016 году.
Помимо этого, в материале было допущено искажение фактов относительно решений, принятых судами различных инстанций. Важно разъяснить читателям, что в октябре 2022 года Арбитражный суд Белгородской области признал договор аренды действующим, что позже в 2023 году было подтверждено Верховным судом и Кассационным судом Центрального округа. Таким образом суды признали незаконными действия администрации Белгорода в части непродления договора аренды. 19-й Арбитражный апелляционный суд, в свою очередь, признал незаконными действия администрации Белгорода в отношении ООО фирма «Атава» в части создания условий для препятствования к ведению предпринимательской деятельности и обязал устранить нарушения, то есть выдать разрешение на организацию ярмарки «Восход».
Также не является корректным высказывание о том, что «только в июле этого года компании удалось добиться иного решения по делу в апелляционной инстанции». На самом деле, суды и ранее принимали сторону управляющей компании сельскохозяйственной ярмарки «Восход». В частности, с 2016 года договор аренды также был предметом судебного разбирательства, так как администрация города попыталась отказаться от его исполнения по надуманным основаниям. В 2018 году Арбитражный суд признал действия администрации незаконными.
Кроме того, следует отметить неточность в цитате о том, что «ещё в 2020 году, когда только начинались разговоры о том, что рынок могут снести, директор управляющей организации „Атава“ Виктор Тюфанов был чрезмерно обеспокоен тем, что люди могут остаться без работы. На альтернативу от администрации, которая утверждала, что для торговцев у них всегда найдётся работа, в том числе на муниципальных рынках, Тюфанов отвечал негативно — и санитарные условия не те, и стоимость мест высокая».
Деятельность муниципальных ярмарок в городе Белгороде неоднократно становилась предметом многих конфликтов и привлекала как внимание правоохранительных органов, так и внимание СМИ. В социальных сетях неоднократно появлялась информация о том, что вместо бесплатной торговли (как предполагалось при создании данных ярмарок) арендаторы, зачастую это пенсионеры, были вынуждены платить суммы больше, чем на не муниципальных ярмарках. Кроме того, организаторы муниципальных ярмарок, по информации официальных федеральных СМИ, могут иметь отношение к выводу средств через офшорные счета.
Более того, считаем необходимым разъяснить вопрос, относительно запланированной реконструкции рынка. В публикации значится, что: «Только в 2020 году, когда уже два года шли судебные разбирательства и рынок могли снести, директор управляющей организации заявил о планах потратить 10 млн рублей на реконструкцию, в рамках которой должны были поставить ещё 20 торговых мест и улучшить коммунальную инфраструктуру. Рынок планировали реконструировать за 4 месяца. Но вот когда и при каких условиях начнутся работы — неизвестно до сих пор»;
Управляющая рынком компания ООО фирма «Атава» не отказывается от планов по реконструкции объекта. О готовности обновить ярмарку мы заявляли и ранее. Профильной организации мэрии были представлены проекты в 2013 и 2018 годах. Последний проект, который, как и иные, по неизвестным причинам не был поддержан администрацией города Белгорода, разработан в 2020 году. Более того, в 2022 году под руководством экс-мэра Антона Иванова прошел технический совет, в рамках которого был утвержден проект реконструкции. Однако документов и заключений по итогам совета сформировано и предоставлено не было. Руководство ярмарки по-прежнему намерено провести работы по созданию современного торгового пространства за свой счет в течение нескольких месяцев. Однако это возможно только после согласования проекта реконструкции и всей необходимой документации. К сожалению, именно отсутствие вовлеченности в процесс реконструкции со стороны городской власти не позволило приступить к работам ранее.
Отдельно необходимо отметить, что 22 сентября ООО фирма «Атава» получила еще одно разрешение на организацию социальной сельскохозяйственной ярмарки «Восход» на постоянной основе до 1 сентября 2029 года. В совокупности на данный момент управляющая компания обладает разрешениями на организацию ярмарки сроком на 6 лет.