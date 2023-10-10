Ярмарка «Восход» в Белгороде получила право работать на занимаемом месте до 2029 года

Управляющая рынком компания ООО фирма «Атава» не отказывается от планов по реконструкции объекта. О готовности обновить ярмарку мы заявляли и ранее. Профильной организации мэрии были представлены проекты в 2013 и 2018 годах. Последний проект, который, как и иные, по неизвестным причинам не был поддержан администрацией города Белгорода, разработан в 2020 году. Более того, в 2022 году под руководством экс-мэра Антона Иванова прошел технический совет, в рамках которого был утвержден проект реконструкции. Однако документов и заключений по итогам совета сформировано и предоставлено не было. Руководство ярмарки по-прежнему намерено провести работы по созданию современного торгового пространства за свой счет в течение нескольких месяцев. Однако это возможно только после согласования проекта реконструкции и всей необходимой документации. К сожалению, именно отсутствие вовлеченности в процесс реконструкции со стороны городской власти не позволило приступить к работам ранее.