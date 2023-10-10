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Яйца

В ЕС — мукозу, в Азербайджан — яйца: что экспортирует Белгородская область

10 октября 2023, 14:27
Фото: 1MI
Яйца

Белгородская область экспортировала 146,7 тыс. тонн продукции

Именно такое количество животноводческой продукции отвезли в другие страны за прошедшие девять месяцев. Основную часть экспорта составляют корма и кормовые добавки. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

За девять месяцев 2023 года из Белгородской области экспортировали почти 4 тыс. партий животноводческой продукции — 146,7 тыс. тонн. За аналогичный период в прошлом году вывезли на 20 тыс. меньше.

В большинстве своём на экспорт из Белгородской области отправляют корма и кормовые добавки — почти 119,1 тыс. тонн. Эта продукция попадает в страны Евросоюза, Китай, Вьетнам, Грузию, Узбекистан и Абхазию.

Второе место по объёмам экспорта занимает сырьё животного происхождения: мукоза, кишечное сырьё, технический жир. За этот год в страны Евросоюза из региона вывезли порядка 12 тыс. тонн продукции.

Кроме этого, в Китай, Вьетнам, Польшу, Азербайджан, Абхазию, Таджикистан отправлено 7,1 тыс. тонн мясной продукции. Молочные продукты в объёме 5,9 тыс. тонн отвезли в Израиль, Грузию, Монголию, Узбекистан, Таджикистан, Молдову, Азербайджан, Абхазию.

Но и это ещё не всё: в Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Румынию экспортировали 2,6 тыс. тонн мёда, спреда, майонеза и продуктов переработки яиц. С этого же года регион впервые начал поставлять в Таджикистан и Азербайджан инкубационное яйцо: за указанный период отправлено уже 17 партий — 4 млн 656 тыс. штук.

В Белгородской области снизились объёмы экспорта
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#Белгородская область#Экономика#Яйца#Экспорт#Белгород#Корм#Александра Склярова#Технический жир
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