В ЕС — мукозу, в Азербайджан — яйца: что экспортирует Белгородская область

Но и это ещё не всё: в Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Румынию экспортировали 2,6 тыс. тонн мёда, спреда, майонеза и продуктов переработки яиц. С этого же года регион впервые начал поставлять в Таджикистан и Азербайджан инкубационное яйцо: за указанный период отправлено уже 17 партий — 4 млн 656 тыс. штук.