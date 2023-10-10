В Белгородской области «потеряли» главврача центральной районной больницы

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Жительница Корочанского района поинтересовалась, почему центральная районная больница осталась без врача. Она отметила, что в регионе и так недостаточно медиков, но люди всё равно продолжают увольняться.
На обращение отреагировал глава администрации Корочанского района Николай Нестеров. Он сообщил, что информация у белгородки неверная и главврач продолжает работу в больнице.
Спустя час после этого заявительнице ответил сам главврач Сергей Кузьмин. Он подтвердил, что покидает пост, потому что «так сложились обстоятельства». При этом на официальном сайте медучреждения Кузьмин ещё значится главным врачом.
Напомним, что в регионе больше уволившихся врачей, чем устроившихся на работу. Это следует из вчерашнего доклада министра здравоохранения Андрея Иконникова.
С начала октября в двух больницах региона сменились главные врачи. Горбольницу № 2 в Белгороде возглавила Ольга Мевша. В Белгородской областной клинической больнице к обязанностям глвврача приступил Роман Проценко.