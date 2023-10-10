В белгородском селе торжественно открыли старый «новый» мост: собралось всё село

Событие вызвало неоднозначную реакцию в Сети. После огласки истории Telegram-канал «Белгород №1» сообщил подробности со ссылкой на жителя Ивнянского района. По его словам, мост доставили в село из Ивни за деньги местного крестьянско-фермерского хозяйства — на это потратили 500 тыс. рублей. Одна секция моста длиной 12 метров весит 4 тонны. Местные жители в свою очередь помогали инструментами.