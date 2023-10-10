В белгородском селе торжественно открыли старый «новый» мост: собралось всё село

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
На прошлой неделе в селе Хомутчанское провели торжественную церемонию открытия нового моста. Но этот «новый» мост на самом деле старый: конструкцию демонтировали и отвезли в три сельских поселения. Так, части моста оказались в сёлах Курасовское, Покровское и Хомутчанское.
На открытии присутствовали все жители, которые помогали в реконструкции моста. В конце церемонии селяне прошлись по мосту, украшенному воздушными шарами.
Событие вызвало неоднозначную реакцию в Сети. После огласки истории Telegram-канал «Белгород №1» сообщил подробности со ссылкой на жителя Ивнянского района. По его словам, мост доставили в село из Ивни за деньги местного крестьянско-фермерского хозяйства — на это потратили 500 тыс. рублей. Одна секция моста длиной 12 метров весит 4 тонны. Местные жители в свою очередь помогали инструментами.