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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Торжественное открытие моста

В белгородском селе торжественно открыли старый «новый» мост: собралось всё село

10 октября 2023, 12:43
Фото: личная страница Игоря Щепина
Торжественное открытие моста

В Сети появились подробности истории открытия старого «нового» моста под Ивней

В церемонии открытия участвовали все жители села. О событии рассказал глава администрации Ивнянского района Игорь Щепин, а местный житель поделился подробностями с Telegram-каналом «Белгород №1».

На прошлой неделе в селе Хомутчанское провели торжественную церемонию открытия нового моста. Но этот «новый» мост на самом деле старый: конструкцию демонтировали и отвезли в три сельских поселения. Так, части моста оказались в сёлах Курасовское, Покровское и Хомутчанское.

На открытии присутствовали все жители, которые помогали в реконструкции моста. В конце церемонии селяне прошлись по мосту, украшенному воздушными шарами.

Событие вызвало неоднозначную реакцию в Сети. После огласки истории Telegram-канал «Белгород №1» сообщил подробности со ссылкой на жителя Ивнянского района. По его словам, мост доставили в село из Ивни за деньги местного крестьянско-фермерского хозяйства — на это потратили 500 тыс. рублей. Одна секция моста длиной 12 метров весит 4 тонны. Местные жители в свою очередь помогали инструментами.

Торжественное открытие мостаТоржественное открытие моста
Торжественное открытие мостаТоржественное открытие моста
Торжественное открытие мостаТоржественное открытие моста
Торжественное открытие мостаТоржественное открытие моста
Торжественное открытие моста
Фото: личная страница Игоря Щепина
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#Белгородская область#Ивнянский район#Мост#Нарочно не придумаешь#Белгород#Игорь Щепин#Церемония открытия#Александра Склярова
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