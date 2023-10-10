ТЦ напротив Центрального рынка в Белгороде и надземный переход к нему пока не откроют

О том, что в Белгороде появится ещё один надземный переход, стало известно в августе 2019 года. Одна часть объекта начинается на стороне Центрального рынка, а вторая уходит в автопаркинг на месте бывшего СИЗО. Предполагалось, что из надземного перехода белгородцы сразу попадут в новый торговый центр. Он должен был открыться к концу 2020 года.