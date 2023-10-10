Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

ТЦ напротив Центрального рынка в Белгороде и надземный переход к нему пока не откроют

ТЦ напротив Центрального рынка в Белгороде и надземный переход к нему пока не откроют

10 октября 2023, 08:00
Фото: 1MI
В мэрии объяснили, что открытие зависит от восстановления экономической активности ретейлеров. Поэтому пока достроенные объекты законсервированы.

Белгородка поинтересовалась, когда закончится строительство надземного перехода и торгового центра напротив Центрального рынка.

На вопрос ответили представители мэрии. В горадминистрации заявили, что здание и надземный переход уже достроены, но в настоящий момент законсервированы. Когда объекты будут открыты для посещения, пока не известно.

В настоящее время объект законсервирован, конкретные сроки его открытия зависят от восстановления экономической активности различных ретейлеров.
отметили в пресс-службе администрации Белгорода

О том, что в Белгороде появится ещё один надземный переход, стало известно в августе 2019 года. Одна часть объекта начинается на стороне Центрального рынка, а вторая уходит в автопаркинг на месте бывшего СИЗО. Предполагалось, что из надземного перехода белгородцы сразу попадут в новый торговый центр. Он должен был открыться к концу 2020 года.

В Белгороде появится ещё один надземный переход
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом горел торговый центрЕщё один торговый центр в Белгороде ищет себе новых хозяевНеизвестный белгородец сообщил о минировании торгового центра
#Белгородская область#Открытие#Новости Белгорода#Торговый центр#Надземный пешеходный переход#Белгород#Центральный рынок#Александра Склярова
Подпишитесь
Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:15
В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
Сегодня, 07:20
Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев
Сегодня, 13:30
К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
Сегодня, 12:57
Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
Сегодня, 11:28
Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва
Сегодня, 07:31