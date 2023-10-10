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Сергей Тетюхин

Тетюхин объяснил, почему «Белогорью» пришлось переезжать в Тулу

10 октября 2023, 10:27
Фото: belogorievolley.ru
Сергей Тетюхин
Директор волейбольного клуба назвал переезд вынужденной мерой. По возможности он пообещал помочь с организацией поездок для болельщиков, сообщили в пресс-службе ВК «Белогорье».

Директор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин объяснил, почему клубу пришлось пока переехать в Тулу. По его словам, это была вынужденная мера.

Как рассказал Тетюхин, клуб получил официальное письмо от исполкома Всероссийской федерации волейбола, где указано, что проведение игр в Белгороде невозможно. Команде предложили любой другой город. На решение «Белогорье» повлиять не могло. Остановились в итоге на Туле.

Так как в прошлом году мы уже сталкивались с такой ситуацией и был первый опыт выступления в Туле, и у нас сложились хорошие отношения с руководством местной женской команды «Тулицы». Поэтому было принято решение другие площадки не искать и остановиться на городе Туле.
Сергей Тетюхин, директор ВК «Белогорье»

В прошлом сезоне команда постоянно возвращалась в Белгород, однако сейчас решили этого не делать. На время чемпионата волейболисты будут базироваться в Туле. Это удобнее и с точки зрения логистики, поскольку будет проще добираться до московских аэропортов.

Не будем тратить лишние ночи на поездки в поезде. В чемпионате игры будут идти через три дня, поэтому сильно не наездишься. Игроки, проживая и тренируясь в Туле, получат больше времени на восстановление и психологический отдых.
Сергей Тетюхин

Также Тетюхин добавил, что по возможности болельщикам помогут с организацией поездок на матчи. Однако это коснётся только наиболее значимых игр.

О том, что домашние матчи «Белогорья» теперь будут проходить в Туле, стало известно в начале октября. Первая игра состоится 14 октября.

Домашние матчи ВК «Белогорье» будет проводить в Туле
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#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Тула#Волейбол#Сергей Тетюхин#Белгород#Наталья Корявых
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