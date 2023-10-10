Тетюхин объяснил, почему «Белогорью» пришлось переезжать в Тулу

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Директор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин объяснил, почему клубу пришлось пока переехать в Тулу. По его словам, это была вынужденная мера.
Как рассказал Тетюхин, клуб получил официальное письмо от исполкома Всероссийской федерации волейбола, где указано, что проведение игр в Белгороде невозможно. Команде предложили любой другой город. На решение «Белогорье» повлиять не могло. Остановились в итоге на Туле.
Так как в прошлом году мы уже сталкивались с такой ситуацией и был первый опыт выступления в Туле, и у нас сложились хорошие отношения с руководством местной женской команды «Тулицы». Поэтому было принято решение другие площадки не искать и остановиться на городе Туле.
Сергей Тетюхин, директор ВК «Белогорье»
В прошлом сезоне команда постоянно возвращалась в Белгород, однако сейчас решили этого не делать. На время чемпионата волейболисты будут базироваться в Туле. Это удобнее и с точки зрения логистики, поскольку будет проще добираться до московских аэропортов.
Не будем тратить лишние ночи на поездки в поезде. В чемпионате игры будут идти через три дня, поэтому сильно не наездишься. Игроки, проживая и тренируясь в Туле, получат больше времени на восстановление и психологический отдых.
Сергей Тетюхин
Также Тетюхин добавил, что по возможности болельщикам помогут с организацией поездок на матчи. Однако это коснётся только наиболее значимых игр.
О том, что домашние матчи «Белогорья» теперь будут проходить в Туле, стало известно в начале октября. Первая игра состоится 14 октября.