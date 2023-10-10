Тетюхин объяснил, почему «Белогорью» пришлось переезжать в Тулу

В прошлом сезоне команда постоянно возвращалась в Белгород, однако сейчас решили этого не делать. На время чемпионата волейболисты будут базироваться в Туле. Это удобнее и с точки зрения логистики, поскольку будет проще добираться до московских аэропортов.