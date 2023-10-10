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Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Премьера сериала о хакерах «Короче, план такой» состоялась на российском стриминге

Премьера сериала о хакерах «Короче, план такой» состоялась на российском стриминге

10 октября 2023, 18:25
Фото: Midjourney
На платформе Wink прошла премьера сериала «Короче, план такой» о приключениях российских хакеров. Команда выполняет задания спецслужб России, спасая мир, — говорится на странице картины.

Зрителям сейчас доступны три пилотных эпизода приключенческого комедийного сериала от Вадима Галыгина. Как сообщается на официальном сайте Wink, харизматичные герои фильма — хакеры из России — будут вынуждены принять участие в спасении мира.

Как сообщает ura.news, режиссером кинокартины стал Марк Горобец. Главные роли в картине достались Кириллу Нагиеву и Софье Каштановой. Прочие роли исполнили Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер и Михаил Сафронов. Продюсерская компания WMG снимала картину при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета.

По сюжету хакеры спасают мир подобно героям трилогии «Друзей Оушена». Команда талантливых технарей легко обводит вокруг пальца алчных богатеев, выводя с их счетов круглые суммы — таким образом, ребят можно назвать цифровыми Робин Гудами.

В команду входят ловкий актер, любительница авантюр с эффектной внешностью, самобытный камчадал и недавний школьник. В синопсисе картины отмечается, что ребята ранее не были знакомы в реальности.

В определенный момент правоохранители узнают о деятельности команды. Хакеров ставят перед выбором: отправиться в места лишения свободы или трудиться в интересах страны. Это предложение становится судьбоносным для ребят — они лично знакомятся друг с другом и приступают к работе.

По мнению критиков, кинофильм понравится любителям секретных заданий и ярких характерных героев.

#Общество
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