Премьера сериала о хакерах «Короче, план такой» состоялась на российском стриминге

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Зрителям сейчас доступны три пилотных эпизода приключенческого комедийного сериала от Вадима Галыгина. Как сообщается на официальном сайте Wink, харизматичные герои фильма — хакеры из России — будут вынуждены принять участие в спасении мира.
Как сообщает ura.news, режиссером кинокартины стал Марк Горобец. Главные роли в картине достались Кириллу Нагиеву и Софье Каштановой. Прочие роли исполнили Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер и Михаил Сафронов. Продюсерская компания WMG снимала картину при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета.
По сюжету хакеры спасают мир подобно героям трилогии «Друзей Оушена». Команда талантливых технарей легко обводит вокруг пальца алчных богатеев, выводя с их счетов круглые суммы — таким образом, ребят можно назвать цифровыми Робин Гудами.
В команду входят ловкий актер, любительница авантюр с эффектной внешностью, самобытный камчадал и недавний школьник. В синопсисе картины отмечается, что ребята ранее не были знакомы в реальности.
В определенный момент правоохранители узнают о деятельности команды. Хакеров ставят перед выбором: отправиться в места лишения свободы или трудиться в интересах страны. Это предложение становится судьбоносным для ребят — они лично знакомятся друг с другом и приступают к работе.
По мнению критиков, кинофильм понравится любителям секретных заданий и ярких характерных героев.