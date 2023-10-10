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Published Сегодня, 18:21

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Updated Сегодня, 18:21

Глава Белгородского района ответила на вопрос о статусе Стрелецкого

Почему Стрелецкое — село, а Разумное — посёлок?

10 октября 2023, 18:21
Фото: 1MI

Глава Белгородского района ответила на вопрос о статусе Стрелецкого

10 октября в прямом эфире глава Белгородского района Анна Куташова попыталась ответить на вопрос, чем отличается село от посёлка.

«Почему Стрелецкое — село, Разумное — посёлок и Северный — посёлок?» — спросил белгородец Роман. Анна Куташова ответила, что причины нужно искать в истории Белгородской области.

Знаю, что в Белгородской области много населённых пунктов, в том числе село Стрелецкое, которые были на защите нашего региона с давних времён.
Анна Куташова, глава Белгородского района

Определение же села и посёлка прописано в законе Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159. В этом законодательном акте определено, что такое село, посёлок, посёлок городского типа и хутор, а также чем они отличаются друг от друга.

Напомним, в посёлке Северном под Белгородом дорожный знак установили параллельно проезжей части, из-за чего водители игнорировали его требование. Администрация посёлка оперативно устранила недоразумение, но недовольство главы Белгородского района Анны Куташовой вызвала.

В посёлке под Белгородом дорожный знак поставили параллельно дороге
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#Общество#Белгородский район#Село#Новости Белгорода#Белгород#Анна Куташова#Посёлок#Населённые пункты#Милена Фишер
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