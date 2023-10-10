Почему Стрелецкое — село, а Разумное — посёлок?

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
«Почему Стрелецкое — село, Разумное — посёлок и Северный — посёлок?» — спросил белгородец Роман. Анна Куташова ответила, что причины нужно искать в истории Белгородской области.
Знаю, что в Белгородской области много населённых пунктов, в том числе село Стрелецкое, которые были на защите нашего региона с давних времён.
Анна Куташова, глава Белгородского района
Определение же села и посёлка прописано в законе Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159. В этом законодательном акте определено, что такое село, посёлок, посёлок городского типа и хутор, а также чем они отличаются друг от друга.
Напомним, в посёлке Северном под Белгородом дорожный знак установили параллельно проезжей части, из-за чего водители игнорировали его требование. Администрация посёлка оперативно устранила недоразумение, но недовольство главы Белгородского района Анны Куташовой вызвала.