Непогода в Белгороде не обошлась без последствий

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
В Белгороде накануне был сильный ветер. Из-за его порывов упало несколько веток и деревьев.
Белгорблагоустройство 9 октября получило как минимум восемь обращений от горожан об упавших деревьях. Половину из них коммунальщики отработали. Убирать упавшие ветки пришлось на проспекте Богдана Хмельницкого, улицах Шаландина и Дегтярёва.
Белгородцам также не рекомендовали ставить автомобили вблизи деревьев и каких-либо конструкций.
Напомним, жителям Белгородской области накануне также пришла рассылка от РСЧС об опасном метеорологическом явлении. На территории региона обещали заморозки до -2 °С. Помимо этого, возможны дождь и мокрый снег.
Холодную погоду в Белгороде синоптики обещают до четверга, 12 октября. Затем в областном центре потеплеет.