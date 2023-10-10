Непогода в Белгороде не обошлась без последствий

Белгорблагоустройство 9 октября получило как минимум восемь обращений от горожан об упавших деревьях. Половину из них коммунальщики отработали. Убирать упавшие ветки пришлось на проспекте Богдана Хмельницкого, улицах Шаландина и Дегтярёва.