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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:42

Последствия непогоды в Белгороде

Непогода в Белгороде не обошлась без последствий

10 октября 2023, 06:40
Фото: скриншот из видео мэрии Белгорода
Последствия непогоды в Белгороде
В областном центре наблюдались сильные порывы ветра. Горожане сообщали об упавших ветках и деревьях. Белгорблагоустройство получило как минимум восемь соответствующих обращений, сообщили в мэрии.

В Белгороде накануне был сильный ветер. Из-за его порывов упало несколько веток и деревьев.

Белгорблагоустройство 9 октября получило как минимум восемь обращений от горожан об упавших деревьях. Половину из них коммунальщики отработали. Убирать упавшие ветки пришлось на проспекте Богдана Хмельницкого, улицах Шаландина и Дегтярёва.

Белгородцам также не рекомендовали ставить автомобили вблизи деревьев и каких-либо конструкций.

Напомним, жителям Белгородской области накануне также пришла рассылка от РСЧС об опасном метеорологическом явлении. На территории региона обещали заморозки до -2 °С. Помимо этого, возможны дождь и мокрый снег.

Холодную погоду в Белгороде синоптики обещают до четверга, 12 октября. Затем в областном центре потеплеет.

Последствия непогоды в Белгороде
Видео: мэрия Белгорода
Как долго в Белгороде продержатся холода?
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