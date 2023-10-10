Надкусанное яблоко выдало вора электротехники

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Куряне приехали на свою дачу, но увидели в доме беспорядок. После проверки жители соседнего региона заметили пропажу электротехники стоимостью 10 тыс. рублей и вызвали полицию. Следователь и эксперт осмотрели дом и на втором этаже заметили несколько надкусанных яблок.
Владельцы дачи заверили сотрудников правоохранительных органов, что тщательно следят за чистотой в доме, поэтому откусить фрукт мог злоумышленник. В лаборатории эксперты-криминалисты выделили с яблок слюну и с помощью теста ДНК установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Курска.
Обвиняемый признался, что сначала присматривался к дому, а когда убедился, что дома никого нет, залез внутрь и украл электротехнику, которую продал на следующий день.
Следствие установило, что злоумышленник причастен к ещё одному преступлению. Уголовное дело в настоящий момент рассматривается в суде.