Надкусанное яблоко выдало вора электротехники

Куряне приехали на свою дачу, но увидели в доме беспорядок. После проверки жители соседнего региона заметили пропажу электротехники стоимостью 10 тыс. рублей и вызвали полицию. Следователь и эксперт осмотрели дом и на втором этаже заметили несколько надкусанных яблок.