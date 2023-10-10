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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Яблоки

Надкусанное яблоко выдало вора электротехники

10 октября 2023, 10:07
Фото: Midjourney
Яблоки
То, что яблоки откусил злоумышленник, показал ДНК-тест. Подробности произошедшего сообщили в «Курских известиях» со ссылкой на УМВД.
Сюжет
Кража

Куряне приехали на свою дачу, но увидели в доме беспорядок. После проверки жители соседнего региона заметили пропажу электротехники стоимостью 10 тыс. рублей и вызвали полицию. Следователь и эксперт осмотрели дом и на втором этаже заметили несколько надкусанных яблок.

Владельцы дачи заверили сотрудников правоохранительных органов, что тщательно следят за чистотой в доме, поэтому откусить фрукт мог злоумышленник. В лаборатории эксперты-криминалисты выделили с яблок слюну и с помощью теста ДНК установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Курска.

Обвиняемый признался, что сначала присматривался к дому, а когда убедился, что дома никого нет, залез внутрь и украл электротехнику, которую продал на следующий день.

Следствие установило, что злоумышленник причастен к ещё одному преступлению. Уголовное дело в настоящий момент рассматривается в суде.

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#Происшествия#Курская область#Дача#Кража#Нарочно не придумаешь#Черноземье#Яблоки#Вор#Александра Склярова
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