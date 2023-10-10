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Снег

На освобождение Болховца в Белгороде от снега и льда потратят 1,6 млн рублей

10 октября 2023, 08:50
Фото: 1MI
Снег
Белгорблагоустройство ищет организацию, которая будет чистить тротуары в микрорайоне Болховец в зимний период. Подрядчика определят 19 октября, следует из данных сайта госзакупок.

На расчистку тротуаров в микрорайоне Болховец в Белгороде потратят почти 1,6 млн рублей. Белгорблагоустройство ищет компанию, которая будет заниматься указанной работой в зимний период.

Как сообщается, заявки подаются до 17 октября. Подрядчика определят 19 октября. Исполнителю придётся работать на улицах Сумской и Чичерина, Преображенской (от Богданки до Сумской), проспекте Славы (от Богданки до Сумской). В общем требуется расчищать снег на площади 27 851 кв. м.

Рабочие не должны создавать снежные валы на расстоянии меньше 10 метров от тротуаров, меньше 20 метров от остановок, на тротуарах, дорогах и мостах. Исполнитель обязан приступить к работам в течение двух часов после поступления заявки на расчистку снега. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2024 года.

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#Город#Белгородская область#Снег#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Расчистка#Белгород#Наталья Корявых#Болховец
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