На освобождение Болховца в Белгороде от снега и льда потратят 1,6 млн рублей

Рабочие не должны создавать снежные валы на расстоянии меньше 10 метров от тротуаров, меньше 20 метров от остановок, на тротуарах, дорогах и мостах. Исполнитель обязан приступить к работам в течение двух часов после поступления заявки на расчистку снега. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2024 года.