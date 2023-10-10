Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Москвича задержали в Белгородской области с 20 кг наркотиков

Москвича задержали в Белгородской области с 20 кг наркотиков

10 октября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Мужчина забрал наркотики из тайника и планировал их продать бесконтактным способом, но не успел. Его задержали и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

24-летний житель Москвы 11 июня этого года получил задание от сообщника в мессенджере и прибыл в лесопосадку в Яковлевском округе. Из тайника он забрал 20 кг синтетических наркотиков, которые предназначались для бесконтактной продажи. Мужчину задержали.

Его признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору»).

Яковлевский районный суд приговорил молодого человека к девяти годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Москвича с 40 кг наркотиков задержали в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-инспектор белгородского УФСИН договорилась с осуждённым продавать наркотикиБелгородец на служебном авто администрации перевозил знакомую с наркотиками внутриБелгородца осудили за незаконное хранение боеприпасов и изготовление наркотиков
#Приговор#Белгородская область#Наркотики#Москва#Тайник#Белгород#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:15
В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
Сегодня, 07:20
Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев
Сегодня, 13:30
К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
Сегодня, 12:57
Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
Сегодня, 11:28
Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва
Сегодня, 07:31