Москвича задержали в Белгородской области с 20 кг наркотиков

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
24-летний житель Москвы 11 июня этого года получил задание от сообщника в мессенджере и прибыл в лесопосадку в Яковлевском округе. Из тайника он забрал 20 кг синтетических наркотиков, которые предназначались для бесконтактной продажи. Мужчину задержали.
Его признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору»).
Яковлевский районный суд приговорил молодого человека к девяти годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.