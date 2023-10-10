Москвича задержали в Белгородской области с 20 кг наркотиков

24-летний житель Москвы 11 июня этого года получил задание от сообщника в мессенджере и прибыл в лесопосадку в Яковлевском округе. Из тайника он забрал 20 кг синтетических наркотиков, которые предназначались для бесконтактной продажи. Мужчину задержали.