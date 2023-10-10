Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Тетюхин рассказал об изменениях в «Белогорье»

Как изменился состав ВК «Белогорье»

10 октября 2023, 09:22
Фото: ВК «Белогорье» в соцсети

Тетюхин рассказал об изменениях в «Белогорье»

Накануне прошла предсезонная конференция волейбольного клуба. В частности, стало известно об изменениях в составе команды. Ушли несколько волейболистов, но на их место пришли новые. Подробности сообщает пресс-служба ВК «Белогорье».

На предсезонной конференции волейбольного клуба «Белогорье» рассказали об изменениях в составе команды. Клуб покинули несколько игроков, но на их место пришли новые.

После прошлого сезона из состава «Белогорья» ушли Игорь Колодинский, Игорь Филиппов и Илья Сподобец. Однако в клуб пришёл центральный блокирующий из молодёжной команды Михаил Штыблов. Ещё состав «Белогорья» пополнил Кирилл Чекмизов — 18-летний игрок, воспитанник белгородского волейбола. Он некоторое время играл в Санкт-Петербурге.

Вернули его назад. Молодой парень, который не боится работы, и мы надеемся, что он будет нашим потенциалом. Штыблова тоже взяли на перспективу, так как у нас уже было три блокирующих. Решили дать шанс нашей молодёжи.
Сергей Тетюхин, директор ВК «Белогорье»

Кроме того, в команду пришёл второй доигровщик Чжан Цзининь из Китая. По словам Тетюхина, кандидатов было множество, однако клуб остановился на Цзинине. Спортсмен дебютировал ещё в прошлом сезоне в Польше.

Тетюхин добавил, что китайский волейболист должен приехать к товарищам по команде 15 октября. Вместе с тем были проблемы с визой.

Один из самых высоких доигровщиков мира пришёл в «Белогорье» в июле 2023 года. 23-летний Чжан Цзининь в китайской сборной является самым результативным игроком.

Изменения есть и в тренерском составе. Борис Колчин стал координатором команд клуба, куратором молодёжной и юношеской команд. Его помощник Сергей Брусенцев возглавил молодёжную команду. В первую команду пришли Александр Волков и Леонид Кузнецов. Последний ранее играл за «Белогорье».

В «Белогорье» взяли одного из самых высоких доигровщиков мира
Узнать подробнее
Читайте также:
Домашние матчи ВК «Белогорье» будет проводить в Туле«Белогорье» не попало в финал Кубка столетияНазвано имя капитана волейбольного «Белогорья» на предстоящий сезон
#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Сергей Тетюхин#Белгород#Наталья Корявых#Игорь колодинский#Игорь Филиппов#Чжан Цзининь
Подпишитесь
Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:15
В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
Сегодня, 07:20
Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев
Сегодня, 13:30
К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
Сегодня, 12:57
Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
Сегодня, 11:28
Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва
Сегодня, 07:31