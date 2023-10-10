Как изменился состав ВК «Белогорье»

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
На предсезонной конференции волейбольного клуба «Белогорье» рассказали об изменениях в составе команды. Клуб покинули несколько игроков, но на их место пришли новые.
После прошлого сезона из состава «Белогорья» ушли Игорь Колодинский, Игорь Филиппов и Илья Сподобец. Однако в клуб пришёл центральный блокирующий из молодёжной команды Михаил Штыблов. Ещё состав «Белогорья» пополнил Кирилл Чекмизов — 18-летний игрок, воспитанник белгородского волейбола. Он некоторое время играл в Санкт-Петербурге.
Вернули его назад. Молодой парень, который не боится работы, и мы надеемся, что он будет нашим потенциалом. Штыблова тоже взяли на перспективу, так как у нас уже было три блокирующих. Решили дать шанс нашей молодёжи.
Сергей Тетюхин, директор ВК «Белогорье»
Кроме того, в команду пришёл второй доигровщик Чжан Цзининь из Китая. По словам Тетюхина, кандидатов было множество, однако клуб остановился на Цзинине. Спортсмен дебютировал ещё в прошлом сезоне в Польше.
Тетюхин добавил, что китайский волейболист должен приехать к товарищам по команде 15 октября. Вместе с тем были проблемы с визой.
Один из самых высоких доигровщиков мира пришёл в «Белогорье» в июле 2023 года. 23-летний Чжан Цзининь в китайской сборной является самым результативным игроком.
Изменения есть и в тренерском составе. Борис Колчин стал координатором команд клуба, куратором молодёжной и юношеской команд. Его помощник Сергей Брусенцев возглавил молодёжную команду. В первую команду пришли Александр Волков и Леонид Кузнецов. Последний ранее играл за «Белогорье».