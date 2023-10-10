К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора

«Собственное производство позволяет нам оперативно ремонтировать трансформаторы, изготавливать тараверсы, хомуты, кронштейны и другое оборудование. Таким образом мы экономим средства, которые перенаправляются на другие мероприятия ремонтной программы. А это значит, что в случае аварийной ситуации электроснабжение в максимально сжатые сроки придет к жителям нашей области», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.