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К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора

К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора

10 октября 2023, 12:57
Фото: Белгородэнерго
За 9 месяцев филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» силами службы подготовки производства изготовил более 4,3 тысяч металлоконструкций для воздушных линий электропередачи 0,4-35 кВ.

Это на 100% обеспечило потребность филиала в оборудовании для реализации ремонтной программы, технологического присоединения потребителей и проведения аварийно-восстановительных работ. По сравнению с 2022 годом, количество выпускаемой продукции увеличилась на 40%.

Помимо этого, в цеховых условиях энергетики отремонтировали 184 силовых трансформатора 6-10 кВ и восемь комплектных трансформаторных подстанций, которые являются важным звеном в системе электроснабжения региона.

Фото: Белгородэнерго

Персоналсамостоятельно проводит дефектовку, предремонтные и приемочные испытания силовых трансформаторов. На специальном оборудовании производит ремонт их активной части, заново собирает, а затем устанавливает в трансформаторных подстанциях. Это дает возможность существенно ускорить производственный цикл, полностью закрывая потребность в плановых и аварийных заменах силового оборудования.

«Собственное производство позволяет нам оперативно ремонтировать трансформаторы, изготавливать тараверсы, хомуты, кронштейны и другое оборудование. Таким образом мы экономим средства, которые перенаправляются на другие мероприятия ремонтной программы. А это значит, что в случае аварийной ситуации электроснабжение в максимально сжатые сроки придет к жителям нашей области», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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