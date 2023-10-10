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ДТП

«Гранта» сбила ребёнка на пешеходном переходе под Белгородом

10 октября 2023, 12:49
Фото: 1MI
ДТП
Отечественное авто наехало на 11-летнего школьника, который шёл на разрешающий сигнал светофора. Мальчик получил травмы, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В Строителе Яковлевского горокруга 62-летняя женщина за рулём «Лады Гранты» сбила ребёнка. ДТП произошло накануне в 17:45 на улице Советской. Автомобилистка при повороте наехала на 11-летнего школьника. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мальчик получил травмы.

Ещё одна авария произошла в 21:05 в Старом Осколе на проспекте Николая Шевченко. 20-летний водитель Audi наехал на 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Оскольчанка пострадала.

Ранее сообщалось, что в Алексеевском горокруге неизвестный сбил 16-летнего подростка на велосипеде. Молодой человек получил травмы. Водитель поворачивал налево и не уступил дорогу парню, наехав на него.

В Белгородской области неизвестный сбил подростка на велосипеде
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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Авария#Авто#Пешеходы#Строитель#Белгород#Наталья Корявых#Ребёнок#Яковлевский горокруг
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