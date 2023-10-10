«Гранта» сбила ребёнка на пешеходном переходе под Белгородом

В Строителе Яковлевского горокруга 62-летняя женщина за рулём «Лады Гранты» сбила ребёнка. ДТП произошло накануне в 17:45 на улице Советской. Автомобилистка при повороте наехала на 11-летнего школьника. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мальчик получил травмы.