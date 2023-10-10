«Гранта» сбила ребёнка на пешеходном переходе под Белгородом

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Строителе Яковлевского горокруга 62-летняя женщина за рулём «Лады Гранты» сбила ребёнка. ДТП произошло накануне в 17:45 на улице Советской. Автомобилистка при повороте наехала на 11-летнего школьника. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мальчик получил травмы.
Ещё одна авария произошла в 21:05 в Старом Осколе на проспекте Николая Шевченко. 20-летний водитель Audi наехал на 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Оскольчанка пострадала.
Ранее сообщалось, что в Алексеевском горокруге неизвестный сбил 16-летнего подростка на велосипеде. Молодой человек получил травмы. Водитель поворачивал налево и не уступил дорогу парню, наехав на него.