Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Гладков: В этом году увеличится количество медицинских классов в школах

Гладков: В этом году увеличится количество медицинских классов в школах

10 октября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Увеличение медклассов до 30 позволит привлечь внимание большего количества детей к профессии врача. Классы разместят в школах региона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В этом году планируется увеличить количество медицинских классов с 24 до 30, чтобы заинтересовать как можно больше детей профессией врача.

Сам проект по созданию ранней мотивации у школьников стартовал в Белгородской области в 2021 году. Всего в регионе создано 24 медицинских класса, которые снабдили необходимым оборудованием, тренажёрами.

Обучать детей стали подготовленные к этому учителя химии и биологии, а главные врачи районных больниц обеспечивали ученикам взаимодействие с медучреждениями. Глава региона отметил, что труды принесли плоды: продолжить обучение в мединституте захотели 70% выпускников этих классов.

И я очень рад, что уже по итогам 2022-2023 учебного года более 70% выпускников медицинских классов выбрали продолжение учёбы в мединституте. Я очень надеюсь, что по окончании медицинских образовательных учреждений наши дети будут выбирать в качестве места работы территорию Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков в шутку пригрозил ученику медкласса конфискацией халата
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородских отделениях медицинской реабилитации наблюдается кадровый дефицитКак проводят медицинскую реабилитацию детей в Белгородской областиМедицинские классы предлагают новые возможности для будущих абитуриентов Белгорода
#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Мединститут#Медицинский класс#Александра Склярова#Хорошие новости
Подпишитесь
Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:15
В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
Сегодня, 07:20
Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев
Сегодня, 13:30
К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
Сегодня, 12:57
Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
Сегодня, 11:28
Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва
Сегодня, 07:31