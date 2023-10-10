Гладков: В этом году увеличится количество медицинских классов в школах

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В этом году планируется увеличить количество медицинских классов с 24 до 30, чтобы заинтересовать как можно больше детей профессией врача.
Сам проект по созданию ранней мотивации у школьников стартовал в Белгородской области в 2021 году. Всего в регионе создано 24 медицинских класса, которые снабдили необходимым оборудованием, тренажёрами.
Обучать детей стали подготовленные к этому учителя химии и биологии, а главные врачи районных больниц обеспечивали ученикам взаимодействие с медучреждениями. Глава региона отметил, что труды принесли плоды: продолжить обучение в мединституте захотели 70% выпускников этих классов.
И я очень рад, что уже по итогам 2022-2023 учебного года более 70% выпускников медицинских классов выбрали продолжение учёбы в мединституте. Я очень надеюсь, что по окончании медицинских образовательных учреждений наши дети будут выбирать в качестве места работы территорию Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области