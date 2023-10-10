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Гладков: В 17 районах Белгородской области завершили проекты «Решаем вместе»

Гладков: В 17 районах Белгородской области завершили проекты «Решаем вместе»

10 октября 2023, 11:50
Фото: 1MI
Губернатор подвёл предварительные итоги проекта в 2023 году. 17 муниципалитетов полностью завершили плановые мероприятия на текущий год. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети.

Губернатор Вячеслав Гладков подвёл предварительные итоги проекта «Решаем вместе» в 2023 году на территории Белгородской области. 17 районов и городских округов региона завершили плановые мероприятия в полном объёме.

Как отметил Гладков, проект решает задачи, которые ставят перед властями сами белгородцы — от уличного освещения до устройства тротуаров, детских или спортивных площадок. По словам главы региона, удалось решить и другие проблемы, с которыми люди сталкивались ежедневно.

В селе Ворскла Яковлевского округа местные жители долгое время жаловались на отсутствие освещения. Белгородцы проголосовали, выполнили процедуры, необходимые для участия в проекте. Уже в этом году в населённом пункте появились опоры уличного освещения.

«Надеюсь, что сейчас в преддверии осенне-зимнего сезона, когда ночь становится длиннее, ситуация на улице Новая кардинально изменилась — стало светло», — заключил Вячеслав Гладков.

В конце сентября губернатор сообщил, что работы по проекту «Решаем вместе» завершили в десяти районах. Речь про проекты по улучшению городской среды.

Гладков: В десяти районах завершили работы по проекту «Решаем вместе»
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