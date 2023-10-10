Гладков: В 17 районах Белгородской области завершили проекты «Решаем вместе»

Как отметил Гладков, проект решает задачи, которые ставят перед властями сами белгородцы — от уличного освещения до устройства тротуаров, детских или спортивных площадок. По словам главы региона, удалось решить и другие проблемы, с которыми люди сталкивались ежедневно.