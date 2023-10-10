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Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о поддержке белгородских предпринимателей

10 октября 2023, 09:26
Фото: правительство Белгородской области
Вячеслав Гладков
В единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе включено свыше 60 тыс. физических и юридических лиц. Показатели деятельности субъектов МСП в виде налоговых платежей превышают уровень 2021 года, сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в Белгородской области. Главе региона представили доклад об итогах деятельности субъектов МСП.

По данным УФНС, в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства области входят 60,6 тыс. налогоплательщиков — 18,8 тыс. юрлиц и 41,8 тыс. физлиц. Налоговые платежи составляют существенную часть консолидированного бюджета Белгородской области. Они уже превысили уровень 2021 года.

В 2022 году предприниматели заплатили 24 млрд 670 млн рублей — 22% от всех доходов региона. Удельный вес уплаченных налогов за восемь месяцев 2023 года составляет уже 24,3% в общем объёме всех доходов. Налоговые платежи превысили уровень аналогичного периода 2021 года.

Налогоплательщики в основном работают в сфере торговли — это почти треть всех поступлений. Доля обрабатывающей промышленности — 24,3%, строительства — 15,36%.

Кроме того, более 54 тыс. белгородцев зарегистрированы в качестве самозанятых. За истекший период 2023 года они заплатили 180 млн рублей налогов, в 2022 году — 192 млн рублей. Они заняты, как правило, в пассажирских и грузовых перевозках, строительстве, ремонте и отделке, косметологических услугах, аренде жилых помещений, услугах репетитора, IT — сфере, продаже товаров собственного производства.

Также сообщается, что в структуре субъектов МСП микропредприятия составляют 90% юрлиц и 99% всех предпринимателей. К категории средних относятся 183 юрлица и два предпринимателя. Губернатор Гладков добавил, что нужно оказать содействие масштабированию микропредприятий и их переходу в МСП.

Необходимо уже сейчас подумать над расширением инфраструктуры для повышения компетенций предпринимателей. Нужно увеличивать выручку наших предприятий и общий объём выпускаемой продукции. Рост общего количества предпринимателей, конечно, фиксируется.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В правительстве добавили, что общий объём поддержки МСП в 2022 году в регионе вырос в 6,5 раза по сравнению с 2021 годом. В прошлом году на поддержку предпринимателей направили свыше 1,4 млрд рублей.

Гладский рассказал о мерах поддержки белгородских предпринимателей приграничья
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