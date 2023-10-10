Гладков рассказал о поддержке белгородских предпринимателей

Кроме того, более 54 тыс. белгородцев зарегистрированы в качестве самозанятых. За истекший период 2023 года они заплатили 180 млн рублей налогов, в 2022 году — 192 млн рублей. Они заняты, как правило, в пассажирских и грузовых перевозках, строительстве, ремонте и отделке, косметологических услугах, аренде жилых помещений, услугах репетитора, IT — сфере, продаже товаров собственного производства.