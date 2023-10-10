Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Спорный участок по ул. Макаренко в Белгороде

Екатерине Фуглаевой снова отказали в пересмотре решения суда о долге по аренде

10 октября 2023, 07:47
Фото: Яндекс.Карты
Спорный участок по ул. Макаренко в Белгороде
Арбитражный суд не удовлетворил заявления Екатерины Фуглаевой о пересмотре решения по долгу за аренду участка и отказал в пересмотре судебного акта по поводу принадлежности помещения на участке к многоквартирному дому.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел заявление Екатерины Фуглаевой о пересмотре судебного решения суда Северо-Западного округа. Оно осталось без изменений. Дело касается обращения администрации Белгорода прошлого года в тот же суд с иском к самой Екатерине Фуглаевой. Причина — незаконная прибыль предпринимательницы в 686,6 тысяч рублей за период 2018–2021 года. Денежные средства она получила в ходе пользования земельным участком на 1200 м² под супермаркетом «Магнит». Он расположен по адресу ул. Макаренко, 6в.

ул. Макаренко, 6в, Белгородул. Макаренко, 6в, Белгород
ул. Макаренко, 6в, Белгород
Фото: Роскарта, Гугл карта

Решением суда от 9 июня 2022 года требования администрации частично удовлетворили. В сентябре того же года обжаловать его в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде не получилось. Но на этом оспорение результатов Екатериной Фуглаевой не закончилось. Однако, и ещё один иск, но уже в Арбитражном суде Северо-Западного округа рассмотрели не в пользу предпринимательницы. Далее — поступило новое заявление о пересмотре судебного акта «по вновь открывшимся обстоятельствам». Рассмотрение проводилось 23 августа текущего года.

Екатерина Фуглаева имела цель доказать, что территория и помещение на участке принадлежат к многоквартирному дому и не находятся в её арендном пользовании. Что помогло бы оспорить решение. Суд установил, что заявленное помещение является полностью обособленным, т. е. дом и нежилое помещение расположены на разных земельных участках. Факт служит правовым основанием для требования с предпринимательницы оплаты за пользование спорным земельным участком.

Екатерине Фуглаевой в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта снова отказали. Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

В Арбитражный суд Белгородской области 20 сентября обратился ещё один член семьи Фуглаевых. Даниил Фуглаев потребовал взыскать с фирмы «Прогресс» 14,5 млн рублей. Она принадлежит супруге Сергея Фуглаева. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции.

Читайте также:
В «Приосколье» УМВД Белгородской области обнаружило нарушения миграционного учётаСредств и так не хватает: в Белгороде проведут расследование по неосвоенным 200 млнБелгородская администрация отсудила земельный участок у похоронного бюро
#Общество#Сергей Фуглаев#Арбитражный суд#Аренда#Новости Белгорода#Эксклюзив#Земельный участок#Белгород#Незаконная прибыль#Татьяна Лукащева#Екатерина Фуглаева#Белгородский бизнес
Подпишитесь
Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:15
В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
Сегодня, 07:20
Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев
Сегодня, 13:30
К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
Сегодня, 12:57
Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
Сегодня, 11:28
Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва
Сегодня, 07:31