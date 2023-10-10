Екатерине Фуглаевой снова отказали в пересмотре решения суда о долге по аренде

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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел заявление Екатерины Фуглаевой о пересмотре судебного решения суда Северо-Западного округа. Оно осталось без изменений. Дело касается обращения администрации Белгорода прошлого года в тот же суд с иском к самой Екатерине Фуглаевой. Причина — незаконная прибыль предпринимательницы в 686,6 тысяч рублей за период 2018–2021 года. Денежные средства она получила в ходе пользования земельным участком на 1200 м² под супермаркетом «Магнит». Он расположен по адресу ул. Макаренко, 6в.
Решением суда от 9 июня 2022 года требования администрации частично удовлетворили. В сентябре того же года обжаловать его в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде не получилось. Но на этом оспорение результатов Екатериной Фуглаевой не закончилось. Однако, и ещё один иск, но уже в Арбитражном суде Северо-Западного округа рассмотрели не в пользу предпринимательницы. Далее — поступило новое заявление о пересмотре судебного акта «по вновь открывшимся обстоятельствам». Рассмотрение проводилось 23 августа текущего года.
Екатерина Фуглаева имела цель доказать, что территория и помещение на участке принадлежат к многоквартирному дому и не находятся в её арендном пользовании. Что помогло бы оспорить решение. Суд установил, что заявленное помещение является полностью обособленным, т. е. дом и нежилое помещение расположены на разных земельных участках. Факт служит правовым основанием для требования с предпринимательницы оплаты за пользование спорным земельным участком.
Екатерине Фуглаевой в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта снова отказали. Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.
В Арбитражный суд Белгородской области 20 сентября обратился ещё один член семьи Фуглаевых. Даниил Фуглаев потребовал взыскать с фирмы «Прогресс» 14,5 млн рублей. Она принадлежит супруге Сергея Фуглаева. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции.