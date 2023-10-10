Екатерине Фуглаевой снова отказали в пересмотре решения суда о долге по аренде

Решением суда от 9 июня 2022 года требования администрации частично удовлетворили. В сентябре того же года обжаловать его в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде не получилось. Но на этом оспорение результатов Екатериной Фуглаевой не закончилось. Однако, и ещё один иск, но уже в Арбитражном суде Северо-Западного округа рассмотрели не в пользу предпринимательницы. Далее — поступило новое заявление о пересмотре судебного акта «по вновь открывшимся обстоятельствам». Рассмотрение проводилось 23 августа текущего года.