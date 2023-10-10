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Posted 10 октября 2023,, 14:41

Published 10 октября 2023,, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

До конца года Фонд поддержки ИЖС построит 30 домов для многодетных семей

До конца года Фонд поддержки ИЖС построит 30 домов для многодетных семей

10 октября 2023, 14:41
Продолжается строительство жилья многодетным семьям по программе Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Инициатива направлена на значительное улучшение качества жизни семей, имеющих более двух детей.

В 2023 году в рамках программы будет завершено строительство 30 домов, сочетающих в себе удобства, необходимые большой семье, современные требования и стандарты. Жилье спроектировано из расчета 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Все вводимые дома будут оборудованы детскими комнатами, спальнями, функциональной кухней-столовой и просторной гостиной.

Строительство текущей очереди стартовало в начале года, Фонд поддержки ИЖС ставит себе целью, чтобы дети встретили 2024 в своем новом теплом доме. Программа жилищной поддержки многодетных семей будет действовать до 2030 года, помогая жителям региона качественно улучшить условия жизни и воспитания детей.

#Белгородская область#Артем Черненко
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