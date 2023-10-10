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Published Сегодня, 15:03

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Updated Сегодня, 15:05

Прокуратура

Директора Валуйского колледжа наказали штрафом из-за документов

10 октября 2023, 15:03
Фото: 1MI
Прокуратура
Документацию необходимо было предоставить для проверки перед началом учебного года. Из-за допущенного нарушения директору назначили наказание в виде штрафа, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Штраф

Валуйская межрайонная прокуратура запросила у руководства ОГАПОУ «Валуйский колледж» документацию перед началом учебного года. Однако директор не предоставила необходимые документы к указанному времени.

Из-за этого нарушения в отношении руководителя колледжа завели административное дело по статье 17.7 КоАП РФ («Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении»).

Суд назначил директору штраф в размере 2 тыс. рублей.

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#Белгородская область#Штраф#Нарушение#Прокурор#Белгород#Валуйский горокруг#Документация#Валуйский колледж#Александра Склярова
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