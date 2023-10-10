Директора Валуйского колледжа наказали штрафом из-за документов

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Валуйская межрайонная прокуратура запросила у руководства ОГАПОУ «Валуйский колледж» документацию перед началом учебного года. Однако директор не предоставила необходимые документы к указанному времени.
Из-за этого нарушения в отношении руководителя колледжа завели административное дело по статье 17.7 КоАП РФ («Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении»).
Суд назначил директору штраф в размере 2 тыс. рублей.