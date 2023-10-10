Десять сотрудниц Металлоинвеста отмечены наградами международной премии

«Я благодарна руководству ОЭМК за поддержку, которую ощущаю все годы работы. Горжусь тем, что именно мне было доверено представлять наше предприятие на этом престижном конкурсе, — поделилась Людмила Гребенкина. — Для меня полученная награда — признание не только моих личных заслуг, но и всех специалистов нашего комбината, стимул к дальнейшему развитию».