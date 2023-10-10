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Десять сотрудниц Металлоинвеста отмечены наградами международной премии

Десять сотрудниц Металлоинвеста отмечены наградами международной премии

10 октября 2023, 09:32
Фото: Валерий Воронов
Десять сотрудниц компании «Металлоинвест» отмечены наградами конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли 2023». Всего в этом году на участие в премии была подана 451 заявка от 57 крупных холдингов из металлургической, нефтегазохимической и других смежных отраслей.

Торжественная церемония награждения состоялась 6 октября в Общественной палате РФ при поддержке Комиссии ОП РФ по экологии и устойчивому развитию.

Начальник участка водоподготовки электросталеплавильного цеха Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Людмила Гребенкина вышла в финал и стала призером в номинации «Прорыв года».

Людмила Гребенкина работает на ОЭМК 16 лет. Прошла путь от машиниста насосных установок до начальника участка водоподготовки электросталеплавильного цеха. Людмила Константиновна — единственная в России женщина, которая руководит технологическим участком сталеплавильного производства. От слаженной работы ее подразделения зависит бесперебойное и качественное охлаждение всего производимого в электросталеплавильном цехе металла. В ЭСПЦ девять замкнутых оборотных контуров циркуляции воды, и вся она должна пройти охлаждение, очистку и химическую обработку.

«Я благодарна руководству ОЭМК за поддержку, которую ощущаю все годы работы. Горжусь тем, что именно мне было доверено представлять наше предприятие на этом престижном конкурсе, — поделилась Людмила Гребенкина. — Для меня полученная награда — признание не только моих личных заслуг, но и всех специалистов нашего комбината, стимул к дальнейшему развитию».

В номинации «Вдохновляющий лидер» лауреатами стали Элина Мишустина (ЛебГОК-Здоровье), Елена Гриник (Михайловский ГОК), Наталья Токарева (УК «Металлоинвест»). В номинации «Вдохновленная производством» — Наталья Киселева (ОЭМК) и Ольга Шепелевич (Лебединский ГОК). Татьяна Овсянникова (ОЭМК) отмечена в номинации «Наставник года». Сотрудницы «Металлоинвест Корпоративный Сервис» Анна Травкина и Татьяна Вышегородцева — соответственно, в номинациях «Инноватор года» и «Социальный/волонтерский проект года».

Премия учреждена в 2021 году. Участницами конкурса 2023 года стали сотрудницы крупных компаний из 100 городов из России, Казахстана, Беларуси и Грузии.

Цель премии — отметить достижения женщин-профессионалов, которые внесли значительный вклад в развитие горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслей, являются примером для коллег, ведут активную социальную и благотворительную деятельность.

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