Денис Мантуров оценил экспозицию «Росхима» на выставке INNOFOOD

На первом этапе проект предусматривает объем инвестиций на уровне около 27,5 млрд рублей (7 млрд из них уже вложено). В рамках второго этапа к 2028 году планируется запустить производство еще трех аминокислот — треонина, триптофана, валина — суммарным объемом более 55 тысяч тонн. На сегодняшний производство этих аминокислот в России не ведется.