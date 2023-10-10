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Денис Мантуров оценил экспозицию «Росхима» на выставке INNOFOOD

Денис Мантуров оценил экспозицию «Росхима» на выставке INNOFOOD

10 октября 2023, 10:18
Фото: Пресс-служба АО "Росхим"
Генеральный директор «Росхима» Эдуард Давыдов принял участие в выставке INNOFOOD 2023, где и рассказал заместителю председателя правительства — министру промышленности и торговли Денису Мантурову об инвестиционных проектах компании в сфере развития современного агропромышленного комплекса.

По словам Давыдова, компания «Росхим» приняла решение о строительстве первого в стране биохимического кластера, поскольку в отечественном агропромышленном комплексе по некоторым направлениям наблюдается высокий уровень импортозависимости, сообщает regnum.ru.

Давыдов подчеркнул необходимость максимального снижения импортозависимости в сфере производства кормовых добавок, специальных готовых кормов и ветеринарных препаратов, где, по его данным, зависимость от импорта достигает более 70%.

Глава «Росхима» отметил, что фактически речь идет о продовольственной безопасности России в таких секторах, как рынок сельскохозяйственных биотехнологий, кормовые аминокислоты, кормовые витамины и ферменты, а также биоконсерванты для кормов.

Как пояснил Давыдов, производство их будет запущено в Волгодонске Ростовской области на площадке завода «ДонБиоТех».

«Руководствуясь задачами, поставленными перед отраслью президентом и правительством в сфере снижения импортозависимости, „Росхим“ приступил в этом году к строительству нового в России завода по производству незаменимых аминокислот — сульфата лизина и лизин-моногидрохлорида, которые отвечают за рост мышечной массы и развитие животных», — заявил Давыдов.

К 2025 году компания намерена наладить производство этих двух аминокислот в объеме до 85 тысяч тонн в год плюс производство глютена объемом до 25 тысяч тонн в год.

На первом этапе проект предусматривает объем инвестиций на уровне около 27,5 млрд рублей (7 млрд из них уже вложено). В рамках второго этапа к 2028 году планируется запустить производство еще трех аминокислот — треонина, триптофана, валина — суммарным объемом более 55 тысяч тонн. На сегодняшний производство этих аминокислот в России не ведется.

Потребителями продукции «ДонБиоТеха», согласно проекту, станут производители премиксов, комбикормов, пищевой продукции, предприятия животноводства и фермерские хозяйства.

«Производство аминокислот — это еще и новая ниша переработки зерна в России: около 250 тыс. тонн ежегодно», — добавил Давыдов.

«Росхим» является управляющей компанией некоторых крупных химических предприятий России, объединенных по кластерному принципу.

В настоящее время в управленческий периметр «Росхима» интегрированы титановый и содовый заводы в Крыму, Башкирская содовая компания, Березниковский содовый завод, нефтехимический завод и завод синтетического каучука в Стерлитамаке, компания «ДонБиоТех» и другие.

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