Денис Буцаев: РЭО инвестировал в объекты по обращению с ТКО 113 млрд рублей

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
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Updated Сегодня, 19:47
По словам Дениса Буцаева, начиная с 2020 года организация оформила 46 концессионных соглашений, тогда как за предшествующий десяток лет их было лишь десять. Объем вложений в данные концессии достигает 113 млрд рублей — из них 26,5 млрд РЭО при поддержке российского правительства инвестировал в текущем году.
Согласно заявлению главы РЭО, в рамках указанных соглашений в Российской Федерации строятся заводы по обработке отходов общей мощностью, превышающей 6 млн тонн в год. Объекты возводятся на территориях республик Крым и Чечня, Дагестана, Мордовии, а также Архангельской области, что стало возможным благодаря бюджетному субсидированию. Об этом сообщает gorod55.ru.
1 января 2019 года в России стартовала реформа отрасли обращения с отходами, целью которой является сделать обращение с ТКО цивилизованным, решить проблему незаконных свалок и значительно сократить объемы мусора, который вывозится на полигоны.
В соответствии с поставленной задачей, 868 предприятий по обработке ТКО построят или реконструируют до 2030 года. При этом 100% отходов будут направляться на обработку или сортировку и лишь 50% из них будет отправляться на захоронение.
Согласно информации на конец 2022 года, на обработку (сортировку) направлялось немногим более половины всех образовавшихся ТКО, а перерабатывалось только 12% мусора.