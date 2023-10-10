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Денис Буцаев: РЭО инвестировал в объекты по обращению с ТКО 113 млрд рублей

Денис Буцаев: РЭО инвестировал в объекты по обращению с ТКО 113 млрд рублей

10 октября 2023, 19:47
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в ходе Российского экологического форума рассказал, что с 2020 года общий объем вложений организации в строительство объектов по обработке отходов составил 113 млрд рублей.

По словам Дениса Буцаева, начиная с 2020 года организация оформила 46 концессионных соглашений, тогда как за предшествующий десяток лет их было лишь десять. Объем вложений в данные концессии достигает 113 млрд рублей — из них 26,5 млрд РЭО при поддержке российского правительства инвестировал в текущем году.

Согласно заявлению главы РЭО, в рамках указанных соглашений в Российской Федерации строятся заводы по обработке отходов общей мощностью, превышающей 6 млн тонн в год. Объекты возводятся на территориях республик Крым и Чечня, Дагестана, Мордовии, а также Архангельской области, что стало возможным благодаря бюджетному субсидированию. Об этом сообщает gorod55.ru.

1 января 2019 года в России стартовала реформа отрасли обращения с отходами, целью которой является сделать обращение с ТКО цивилизованным, решить проблему незаконных свалок и значительно сократить объемы мусора, который вывозится на полигоны.

В соответствии с поставленной задачей, 868 предприятий по обработке ТКО построят или реконструируют до 2030 года. При этом 100% отходов будут направляться на обработку или сортировку и лишь 50% из них будет отправляться на захоронение.

Согласно информации на конец 2022 года, на обработку (сортировку) направлялось немногим более половины всех образовавшихся ТКО, а перерабатывалось только 12% мусора.

#Общество
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