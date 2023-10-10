Денис Буцаев: РЭО инвестировал в объекты по обращению с ТКО 113 млрд рублей

По словам Дениса Буцаева, начиная с 2020 года организация оформила 46 концессионных соглашений, тогда как за предшествующий десяток лет их было лишь десять. Объем вложений в данные концессии достигает 113 млрд рублей — из них 26,5 млрд РЭО при поддержке российского правительства инвестировал в текущем году.