Белгородский минобр объяснил ситуацию с выданной родителям в школе квитанцией

Как пишет горожанка, школа имеет право оказывать дополнительные услуги, в том числе подготовительные курсы для дошкольников, на платной основе. Но для этого необходима соответствующая лицензия. Если её нет, то учреждение не имеет права заниматься подготовкой детей дошкольного возраста даже бесплатно.