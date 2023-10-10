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Белгородский минобр объяснил ситуацию с выданной родителям в школе квитанцией

Белгородский минобр объяснил ситуацию с выданной родителям в школе квитанцией

10 октября 2023, 10:44
Фото: 1MI
Жительница региона обратилась к властям и рассказала, что школа выдала квитанцию на оплату дошкольных подготовительных занятий. Министр образования области Андрей Милёхин ответил, что её можно не оплачивать.
Сюжет
Школы

Белгородцы заподозрили школу в поборах. Причиной стала квитанция на оплату дошкольных подготовительных занятий в СОШ № 4. Однако как утверждает получившая её женщина, эта квитанция «совсем не о занятиях».

Как пишет горожанка, школа имеет право оказывать дополнительные услуги, в том числе подготовительные курсы для дошкольников, на платной основе. Но для этого необходима соответствующая лицензия. Если её нет, то учреждение не имеет права заниматься подготовкой детей дошкольного возраста даже бесплатно.

«Это же не имеет отношения к добровольным пожертвованиям?» — поинтересовалась белгородка.

Жительнице Белгорода ответил министр образования Андрей Милёхин. Он объяснил, что лицензия для предшкольной подготовки не нужна, поскольку не относится к программам дошкольного образования.

По словам чиновника, это дополнительная образовательная услуга, предусмотренная уставом школы. В СОШ № 4, по данным Милёхина, она оказывается безвозмездно.

По данной квитанции Вы можете перечислить на счёт школы любую сумму или не делать этого. Администрации школы указано на проведение дополнительной разъяснительной работы с родителями по вопросам оказания дополнительных услуг и добровольной помощи школе.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области

Ранее сообщалось, что школа в Валуйском горокруге собирает с родителей деньги на туалетную бумагу и воду. Об этом местная жительница рассказала властям. Последние пообещали провести проверку.

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#Белгородская область#Образование#Оплата#Школы#Жалоба#Обращение#Белгород#Наталья Корявых#Андрей Милёхин#Квитанция
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