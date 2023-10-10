Белгородская колония проиграла в суде по делу о штрафе за поставку комплексов ГТО

Суд установил, что основной объём работ по контракту выполнила не колония, а коммерческие фирмы, которые не входят в систему исполнения наказаний и не подпадают под установленные законом исключения. У колонии не было производственных, сырьевых и трудовых ресурсов, а также опыта работы у заключённых по изготовлению и монтажу спортивного оборудования по характеристикам, указанным в техническом задании к контракту. Об этом министерству было известно. Поэтому суд усмотрел в действиях колонии состав административного правонарушения.