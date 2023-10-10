Белгородская колония проиграла в суде по делу о штрафе за поставку комплексов ГТО

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Как следует из материалов дела, исправительная колония №5 УФСИН по Белгородской области обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании незаконным постановление регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Речь идёт о привлечении колонии к административной ответственности в виде штрафа в размере 317 тысяч рулей. Истец попросил суд постановление отменить.
В марте 2023 года постановление суд признал незаконным и изменил размер штрафа, снизив его до 254 тысяч рублей. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения.
Однако колония подала кассационную жалобу. Учреждение попросило судебные акты отменить, ссылаясь на то, что суды не применили все смягчающие ответственность обстоятельства, а также не учли тяжёлое финансовое положение учреждения. В отзыве на жалобу УФАС попросил оставить судебные акты без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения, ссылаясь на применение всех смягчающих обстоятельств.
В документах указано, что в конце июля 2019 года департамент строительства и транспорта Белгородской области (в настоящее время министерство строительства) и исправительная колония №5 заключили контракт на поставку (доставку, установку) комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Процедура закупки происходила без проведения торгов. Общая стоимость контракта — 36 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 35 млн рублей.
По условиям контракта исполнитель должен был поставить 18 комплектов спортивного оборудования для установки в:
Спортивное оборудование по контракту заказчик принял. Контракт оплатил в полном объёме. Для исполнения госконтракта колония в 2019–2020 годах привлекла фирмы «Вектор» и «Мастерспорт-импорт», заключив с ними договоры.
Однако УФАС установило, что компании «Вектор» и «Мастерспорт-импорт» в ряде случаев фактически поставляли не сырьё и комплектующие, необходимые для изготовления оборудования, а реально изготавливали, собирали и монтировали оборудование на площадках для проведения ГТО.
Также «Вектор» и «Мастерспорт-импорт» поставили колонии, а затем смонтировали оборудование, которое приобрели у фирм-производителей: «МСпорт, СтартБ, СтартЛайн» и других коммерческих организаций. Речь идёт о готовой продукции.
Это теннисные столы с эмблемами «СтартЛайн», травмобезопасная резиновая плитка, в том числе бренда «Флеке», полимерный дренажный модуль, в том числе бренда «Pol-Plast», уличные тренажёры «Гиперэкстензия, Гребная тяга, Жим лёжа, Жим от плеч, Приседания/Шраги, Эллиптический тренажёр, Степлер, Велотренажёр».
При приёмке товара колония получила сертификаты соответствия, декларации соответствия поставленного товара, паспорта и инструкции по эксплуатации спортивного оборудования, принадлежащие и выданные иным организациям: «M-Спорт», «Эковвилл». То есть фактически колония не являлась производителем спортивного оборудования. Поэтому УФАС возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства. По итогам белгородское министерство и колонию признали виновными.
Установленные факты стали основанием для вынесения определения о возбуждении в отношении колонии дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В итоге учреждение привлекли к ответственности и наложили штраф в размере 317 тысяч рублей. Полагая, что постановление является незаконным, учреждение обжаловало его в арбитражный суд.
Суд установил, что основной объём работ по контракту выполнила не колония, а коммерческие фирмы, которые не входят в систему исполнения наказаний и не подпадают под установленные законом исключения. У колонии не было производственных, сырьевых и трудовых ресурсов, а также опыта работы у заключённых по изготовлению и монтажу спортивного оборудования по характеристикам, указанным в техническом задании к контракту. Об этом министерству было известно. Поэтому суд усмотрел в действиях колонии состав административного правонарушения.
Также суд установил, что процедура привлечения к административной ответственности соблюдена, срок давности не пропущен, расчёт суммы штрафа произведён верно. При этом суд учёл смягчающего обстоятельство, что это правонарушение было совершено впервые, поэтому размер штрафа снизил до 254 тысяч рублей.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. Суд кассационной инстанции согласился с принятыми судебными актами.
В итоге решение Арбитражного суда Белгородской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда оставили без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение двух месяцев.