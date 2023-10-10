«Архетипы» и «Сказание о Бране Белокрылом»: что ожидает белгородцев на «Этажах»

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
На протяжении двух дней белгородцам будут показывать концерты, устраивать лекции, мастер-классы, творческие встречи и выставки.
В выходные на различных этажах филармонии будут работать выставки скульпторов, иллюстраций к сказке, художников и другие. Гости также смогут посетить экспресс-студию звукозаписи.
Профессионалы расскажут, как импровизировать в жизни и на сцене, как вплести сторителлинг в песни, а также научат основам вокала. В конце фестиваля всех ждёт вечеринка на арт-веранде.
Билеты можно приобрести на сайте филармонии. Также посетить фестиваль можно по «Пушкинской карте».
Возрастное ограничение: 6+.
Напомним, что в этом году на организацию трёх концертов филармония потратила около 153 тыс. рублей. Всего концертных программ запланировано порядка пяти.