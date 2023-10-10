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Филармония в Белгороде

«Архетипы» и «Сказание о Бране Белокрылом»: что ожидает белгородцев на «Этажах»

10 октября 2023, 12:00
Фото: 1MI
Филармония в Белгороде

Минкультуры представило афишу фестиваля «Этажи» в Белгороде

Уже в эти выходные, 14 и 15 октября, в филармонии состоится фестиваль «Этажи». Организаторы подготовили для посетителей необычную программу, сообщает региональное министерство культуры.

На протяжении двух дней белгородцам будут показывать концерты, устраивать лекции, мастер-классы, творческие встречи и выставки.

В выходные на различных этажах филармонии будут работать выставки скульпторов, иллюстраций к сказке, художников и другие. Гости также смогут посетить экспресс-студию звукозаписи.

Профессионалы расскажут, как импровизировать в жизни и на сцене, как вплести сторителлинг в песни, а также научат основам вокала. В конце фестиваля всех ждёт вечеринка на арт-веранде.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии. Также посетить фестиваль можно по «Пушкинской карте».

Возрастное ограничение: 6+.

Напомним, что в этом году на организацию трёх концертов филармония потратила около 153 тыс. рублей. Всего концертных программ запланировано порядка пяти.

Афиша мероприятияАфиша мероприятия
Афиша мероприятияАфиша мероприятия
Афиша мероприятияАфиша мероприятия
Афиша мероприятия
Фото: пресс-служба минкульта Белгородской области
Стало известно, кто выступит на фестивале «Этажи» в Белгороде
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#Белгородская область#Культура#Фестиваль#Филармония#Новости Белгорода#Белгород#Фестиваль «Этажи»#Александра Склярова
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