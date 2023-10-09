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ГУП «Белоблводоканал» попросил снизить требования по обязательной вакцинации

Желание есть, возможности нет: Белоблводоканал просит поблажек по вакцинации

9 октября 2023, 08:35
Фото: 1MI

ГУП «Белоблводоканал» попросил снизить требования по обязательной вакцинации

ГУП «Белоблводоканал» попросил снизить требования по обязательной вакцинации сотрудников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что финансовое положение там действительно плохое, но речь идёт о здоровье людей.

Во время оперсовещания с правительством региона губернатор Вячеслав Гладков акцентировал внимание на необходимости вакцинировать сотрудников предприятий и организаций области. По мнению главы региона, в ближайшее время показатели должны достигнуть 50%.

В ответ на это губернатора попросили сделать исключение для ГУП «Белоблводоканал». Особенно для старооскольского его отделения, где есть нужда в бесплатной вакцине. Желающие там есть, но финансовое положение «крайне плохое».

У нас в 2021 году была ситуация, когда мы не могли закупить вакцину на собственные деньги. Тогда частные предприятия выходили с инициативой закупить её самостоятельно. Эту инициативу надо поддерживать. Все нормальные руководители относятся к этому нормально. Никто не хочет, чтобы его сотрудники постоянно уходили на больничный.
Вячеслав Гладков

Глава региона поручил вопрос решить, ведь вакцинация рабочих на предприятиях и сотрудников предприятий и организаций области происходит в «интересах государства».

Губернатор поручил провести обязательную вакцинацию руководителей органов власти и подведомственных учреждений. По мнению Гладкова, непривитые чиновники могут резко заболеть, что приведёт к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата.

«Это интересы государства». Гладков — о вакцинации на белгородских предприятиях
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#Белгородская область#Здоровье#Губернатор#Вакцинация#Сотрудники#Предприятия#Белгород#Вячеслав Гладков#Белоблводоканал#Артем Черненко#Оперсовещание
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