Желание есть, возможности нет: Белоблводоканал просит поблажек по вакцинации

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Во время оперсовещания с правительством региона губернатор Вячеслав Гладков акцентировал внимание на необходимости вакцинировать сотрудников предприятий и организаций области. По мнению главы региона, в ближайшее время показатели должны достигнуть 50%.
В ответ на это губернатора попросили сделать исключение для ГУП «Белоблводоканал». Особенно для старооскольского его отделения, где есть нужда в бесплатной вакцине. Желающие там есть, но финансовое положение «крайне плохое».
У нас в 2021 году была ситуация, когда мы не могли закупить вакцину на собственные деньги. Тогда частные предприятия выходили с инициативой закупить её самостоятельно. Эту инициативу надо поддерживать. Все нормальные руководители относятся к этому нормально. Никто не хочет, чтобы его сотрудники постоянно уходили на больничный.
Вячеслав Гладков
Глава региона поручил вопрос решить, ведь вакцинация рабочих на предприятиях и сотрудников предприятий и организаций области происходит в «интересах государства».
Губернатор поручил провести обязательную вакцинацию руководителей органов власти и подведомственных учреждений. По мнению Гладкова, непривитые чиновники могут резко заболеть, что приведёт к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата.