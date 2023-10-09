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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Заболеваемость в школах и детсадах Белгородской области возьмут на особый контроль

Заболеваемость в школах и детсадах Белгородской области возьмут на особый контроль

9 октября 2023, 09:38
Фото: 1MI
Во время оперсовещания с правительством Белгородской области министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал о темпах вакцинации от гриппа среди школьников региона.

По данным Андрея Иконникова, на данный момент привито 147,8 тыс. детей. Осталось «уколоть» 16 тыс. подростков.

Все графики в школах и детских садах расписаны. На этой неделе всё должно завершить. Там всё по плану, расписки на согласие по вакцинации тоже взяты.
Андрей Иконников

Процент использования вакцины составляет при этом 89,8%. Новый транш ожидается в ближайшее время, с 25 октября.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил взять на особый контроль ситуацию с заболеваемостью в школах и детских садах.

Холодная будет неделя, рост будет заболеваемости. Хотел бы дать поручение — максимальный контроль по заболеваемости в детских садах и школах. И, безусловно, в колледжах с университетами.
Вячеслав Гладков

В образовательных учреждениях с заболеваемостью выше 20% будут вводить соответствующие меры. В ближайшее время причин для них нет, но по отдельным классам контроль должен вестись максимальный.

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