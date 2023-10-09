Заболеваемость в школах и детсадах Белгородской области возьмут на особый контроль

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По данным Андрея Иконникова, на данный момент привито 147,8 тыс. детей. Осталось «уколоть» 16 тыс. подростков.
Все графики в школах и детских садах расписаны. На этой неделе всё должно завершить. Там всё по плану, расписки на согласие по вакцинации тоже взяты.
Андрей Иконников
Процент использования вакцины составляет при этом 89,8%. Новый транш ожидается в ближайшее время, с 25 октября.
Губернатор Вячеслав Гладков поручил взять на особый контроль ситуацию с заболеваемостью в школах и детских садах.
Холодная будет неделя, рост будет заболеваемости. Хотел бы дать поручение — максимальный контроль по заболеваемости в детских садах и школах. И, безусловно, в колледжах с университетами.
Вячеслав Гладков
В образовательных учреждениях с заболеваемостью выше 20% будут вводить соответствующие меры. В ближайшее время причин для них нет, но по отдельным классам контроль должен вестись максимальный.