За год в Белгородской области стало больше люксовых авто

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Белгородской области за год выросло число элитных автомобилей стоимостью от 10 млн рублей. В регионе в 2022 году насчитывалось 72 люксовых авто — на 38,5% больше, чем годом ранее. В 2021 году таких автомобилей было 52.
Среди регионов Центрального Черноземья больше люксовых автомобилей только в Воронежской области. В соседнем регионе по итогам прошлого года их насчитывалось 136 — на 14,3% больше, чем в 2021 году. По итогам предыдущего года элитных авто было 119.
Тенденция роста числа автомобилей дороже 10 млн рублей наблюдается и в Курской области. Их число за год выросло на восемь — с 42 до 50 (+19%). Аналогично и в Липецкой области. Число люковых авто выросло с 49 до 63 (+28,6%).
Самый незначительный рост по макрорегиону показала Тамбовская область. По итогам 2022 года там насчитывался 41 элитный автомобиль. В 2021 году их зарегистрировали 37. Показатель вырос на 10,8%.