За год в Белгородской области стало больше люксовых авто

Среди регионов Центрального Черноземья больше люксовых автомобилей только в Воронежской области. В соседнем регионе по итогам прошлого года их насчитывалось 136 — на 14,3% больше, чем в 2021 году. По итогам предыдущего года элитных авто было 119.