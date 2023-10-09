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Премиальные машины

За год в Белгородской области стало больше люксовых авто

9 октября 2023, 08:14
Фото: Midjourney
Премиальные машины
В 2022 году количество элитных машин стоимостью от 10 млн рублей в регионе выросло до 72 против 52 годом ранее. Среди регионов Центрального Черноземья больше таких автомобилей зарегистрировано только в Воронежской области. Статистику опубликовала FinExpertiza.

В Белгородской области за год выросло число элитных автомобилей стоимостью от 10 млн рублей. В регионе в 2022 году насчитывалось 72 люксовых авто — на 38,5% больше, чем годом ранее. В 2021 году таких автомобилей было 52.

Среди регионов Центрального Черноземья больше люксовых автомобилей только в Воронежской области. В соседнем регионе по итогам прошлого года их насчитывалось 136 — на 14,3% больше, чем в 2021 году. По итогам предыдущего года элитных авто было 119.

Тенденция роста числа автомобилей дороже 10 млн рублей наблюдается и в Курской области. Их число за год выросло на восемь — с 42 до 50 (+19%). Аналогично и в Липецкой области. Число люковых авто выросло с 49 до 63 (+28,6%).

Самый незначительный рост по макрорегиону показала Тамбовская область. По итогам 2022 года там насчитывался 41 элитный автомобиль. В 2021 году их зарегистрировали 37. Показатель вырос на 10,8%.

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#Белгородская область#Курская область#Автомобиль#Липецкая область#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Тамбовская область#Воронежская область#Премиальные автомобили#Дорогие машины
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