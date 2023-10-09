Вячеслав Гладков защитил мэра Белгорода от нападок горожан

Вячеслав Гладков защитил мэра Белгорода Валентина Демидова и сказал, что во всех городах страны отопительный сезон начинается по одному и тому же сценарию: сначала запускают социальные объекты — детские сады, школы, больницы, на это уходит 2-3 дня, потом в течение 7-10 дней подключают многоквартирные дома. Пустить тепло во всех домах сразу невозможно — он был главой муниципалитета и знает это.