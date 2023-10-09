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Вячеслав Гладков защитил мэра Белгорода от нападок горожан

Вячеслав Гладков защитил мэра Белгорода от нападок горожан

9 октября 2023, 16:49
Фото: Bel.ru
9 октября губернатор Белгородской области провёл первый вечерний прямой эфир после двухнедельного отпуска. Он стал 273-м с того момента, как он занял пост главы региона. И первым прозвучал вопрос, который сейчас волнует всех — об отоплении.
«Зачем нам в Белгороде мэр, который не думает о своих жителях? В квартирах 17 градусов, район Харьковской горы, опрессовка в доме проведена своевременно, почему мы должны ждать 11 октября? В том же Губкине глава изменил распоряжение и сегодня подключают и соцсферу, и МКД. Белгород — столица региона, а мэр нас морозит», — написала губернатору жительница областного центра Марина.

Вячеслав Гладков защитил мэра Белгорода Валентина Демидова и сказал, что во всех городах страны отопительный сезон начинается по одному и тому же сценарию: сначала запускают социальные объекты — детские сады, школы, больницы, на это уходит 2-3 дня, потом в течение 7-10 дней подключают многоквартирные дома. Пустить тепло во всех домах сразу невозможно — он был главой муниципалитета и знает это.

Одномоментно все объекты подключить невозможно, потому что на каждый дом содержать отдельные бригады — такого количества людей просто нет. И необходимости в этом нет. Поэтому подключение к теплу всегда идёт в течение нескольких дней. По большому городу Белгороду — порядка 10 дней. Быстрее сделать физически невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 9 октября в Белгородской области обнародовали графики начала отопительного сезона в разных районах. Самым первым стал Корочанский район, где тепло начали подавать уже 5 октября, 6 числа к нему присоединились Белгородский, Вейделевский, Ивнянский, Красненский, Красногвардейский и Ракитянский районы. В большинстве районов отопительный сезон начался в понедельник 9 октября.

Отопительный сезон: где в домах белгородцев тепло, а где только готовятся к запуску
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#Отопительный сезон#Отопление#Новости Белгорода#Холод#Белгород#Вячеслав Гладков#Милена Фишер
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