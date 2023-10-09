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На "Приосколье" новая проверка

В «Приосколье» УМВД Белгородской области обнаружило нарушения миграционного учёта

9 октября 2023, 14:17
Фото: 1MI
На "Приосколье" новая проверка

В Белгороде управление миграции проверяет АО «Приосколье»

АО «Приосколье», крупный производитель птицы и мяса курицы, подверглось внеплановой проверке УМВД по Белгородской области для контроля соблюдения миграционного законодательства. Также ранее стало известно, что ФАС занимается проверкой обоснованности цен на выпускаемую компанией продукцию.
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УМВД

Проверка проводится по соблюдению миграционного законодательства с 20 сентября по 17 октября. На данный момент уже известно, что компания не предоставила заполненный бланк уведомления о трёх гражданах Узбекистана. «Приосколье» привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ. Юридическим лицам по ней грозит штраф от 400 до 500 тысяч рублей.

«Приосколье» занимается разведением сельскохозяйственной птицы и производством мяса курицы. Согласно данным СПАРК, компания зарегистрирована восьмого декабря 2003 года, 19 лет назад. В 2017 году, 27 октября она присоединилась Хартии участников рынка сельскохозяйственной продукции. Чистая прибыль за 2022 год 2,55 млн рублей, а чистые активы — более 26,3 млн рублей за тот же год.

2 октября стало известно, что ФАС проверит обоснованность цен на мясо от «Приосколья», «Черкизово» и «ГАП Ресурс».

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