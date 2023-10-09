В «Приосколье» УМВД Белгородской области обнаружило нарушения миграционного учёта

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Проверка проводится по соблюдению миграционного законодательства с 20 сентября по 17 октября. На данный момент уже известно, что компания не предоставила заполненный бланк уведомления о трёх гражданах Узбекистана. «Приосколье» привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ. Юридическим лицам по ней грозит штраф от 400 до 500 тысяч рублей.
«Приосколье» занимается разведением сельскохозяйственной птицы и производством мяса курицы. Согласно данным СПАРК, компания зарегистрирована восьмого декабря 2003 года, 19 лет назад. В 2017 году, 27 октября она присоединилась Хартии участников рынка сельскохозяйственной продукции. Чистая прибыль за 2022 год 2,55 млн рублей, а чистые активы — более 26,3 млн рублей за тот же год.
2 октября стало известно, что ФАС проверит обоснованность цен на мясо от «Приосколья», «Черкизово» и «ГАП Ресурс».