В «Приосколье» УМВД Белгородской области обнаружило нарушения миграционного учёта

Проверка проводится по соблюдению миграционного законодательства с 20 сентября по 17 октября. На данный момент уже известно, что компания не предоставила заполненный бланк уведомления о трёх гражданах Узбекистана. «Приосколье» привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ. Юридическим лицам по ней грозит штраф от 400 до 500 тысяч рублей.