В посёлке под Белгородом дорожный знак поставили параллельно дороге

Дорожный знак показывал информацию не водителям, как это должно быть, а обочине напротив. Из-за этого никто из участников дорожного движения не обращал на него внимания. О курьёзном случае 9 октября рассказала глава Белгородского района Анна Куташова.

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