В посёлке под Белгородом дорожный знак поставили параллельно дороге

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
По Северному был немного комичный случай. Дорожный знак размещён параллельно дороге, поэтому, естественно, никто из водителей не обращал на него внимания. Администрация посёлка Северный оперативно исправила. Но, тем не мнее, нужно не только оперативно исправлять, нужно не допускать таких вещей.
Анна Куташова, глава Белгородского района
Напомним, в сентябре житель Новой жизни в Белгороде пожаловался на нагромождение знаков, запрещающих парковку. По мнению мужчины, микрорайон может попасть в Книгу рекордов Гиннеса по количеству дорожный знаков на один погонный метр.