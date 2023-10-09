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В посёлке под Белгородом дорожный знак поставили параллельно дороге

В посёлке под Белгородом дорожный знак поставили параллельно дороге

9 октября 2023, 18:32
Фото: 1MI
Дорожный знак показывал информацию не водителям, как это должно быть, а обочине напротив. Из-за этого никто из участников дорожного движения не обращал на него внимания. О курьёзном случае 9 октября рассказала глава Белгородского района Анна Куташова.
Сюжет
Дороги
По Северному был немного комичный случай. Дорожный знак размещён параллельно дороге, поэтому, естественно, никто из водителей не обращал на него внимания. Администрация посёлка Северный оперативно исправила. Но, тем не мнее, нужно не только оперативно исправлять, нужно не допускать таких вещей.
Анна Куташова, глава Белгородского района

Напомним, в сентябре житель Новой жизни в Белгороде пожаловался на нагромождение знаков, запрещающих парковку. По мнению мужчины, микрорайон может попасть в Книгу рекордов Гиннеса по количеству дорожный знаков на один погонный метр.

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#Белгородский район#Автомобилисты#Дороги#Дорожный знак#Нарочно не придумаешь#Северный#Белгород#Анна Куташова#Милена Фишер
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