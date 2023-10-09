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В Белгородской области за два года самозанятых стало в два раза больше

В Белгородской области за два года самозанятых стало в два раза больше

9 октября 2023, 09:11
Фото: Midjourney
В общем объёме самозанятых доля ИП не превышает 6%. Подробнее сообщила руководитель регионального УФНС Наталия Попова.

На 1 сентября текущего года в Белгородской области более 54 тысяч жителей зарегистрировались в качестве плательщиков налогов на профессиональный доход (самозанятые). В течение последних двух лет их количество удвоилось. При этом в общем объёме самозанятых доля ИП не превышает 6%. Подавляющее большинство зарегистрированных самозанятых — это физлица, которые ранее доходы никогда не декларировали и налоги не платили.

Виды деятельности самозанятых:

  • пассажирские и грузоперевозки;
  • строительство;
  • косметологические услуги;
  • аренда жилых помещений и т. д.
Очевидно, что эта категория граждан и до регистрации осуществляла виды деятельности, но в полностью теневом сегменте экономики.
Наталия Попова

Попова добавила, что сумма задекларированного дохода за 2022 год превышает 8 млрд рублей. За восемь месяцев текущего года — более 13 млрд рублей. Доля дохода на профессиональный доход уплаченного в бюджет региона в 2022 года составила 192 млн рублей, а в 2023 году — более 180 млн рублей.

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