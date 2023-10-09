В Белгородской области за два года самозанятых стало в два раза больше

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
На 1 сентября текущего года в Белгородской области более 54 тысяч жителей зарегистрировались в качестве плательщиков налогов на профессиональный доход (самозанятые). В течение последних двух лет их количество удвоилось. При этом в общем объёме самозанятых доля ИП не превышает 6%. Подавляющее большинство зарегистрированных самозанятых — это физлица, которые ранее доходы никогда не декларировали и налоги не платили.
Виды деятельности самозанятых:
Очевидно, что эта категория граждан и до регистрации осуществляла виды деятельности, но в полностью теневом сегменте экономики.
Наталия Попова
Попова добавила, что сумма задекларированного дохода за 2022 год превышает 8 млрд рублей. За восемь месяцев текущего года — более 13 млрд рублей. Доля дохода на профессиональный доход уплаченного в бюджет региона в 2022 года составила 192 млн рублей, а в 2023 году — более 180 млн рублей.