В Белгородской области за два года самозанятых стало в два раза больше

На 1 сентября текущего года в Белгородской области более 54 тысяч жителей зарегистрировались в качестве плательщиков налогов на профессиональный доход (самозанятые). В течение последних двух лет их количество удвоилось. При этом в общем объёме самозанятых доля ИП не превышает 6%. Подавляющее большинство зарегистрированных самозанятых — это физлица, которые ранее доходы никогда не декларировали и налоги не платили.