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В Белгородской области суд обязал РЖД отремонтировать платформы

В Белгородской области суд обязал РЖД отремонтировать платформы

9 октября 2023, 15:43
Фото: 1MI
Компанию заставили провести ремонтные работы по требованию Белгородской транспортной прокуратуры. Суд удовлетворил требования прокурора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд обязал РЖД отремонтировать пассажирские железнодорожные платформы на станции Бирюч в Белгородской области. Сделать это компанию заставили по требованию транспортной прокуратуры.

Как сообщается, во время проверки прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания платформ со стороны ОАО «РЖД». Поверхность покрыта выбоинами и трещинами, по краям платформы не оборудованы тактильным обозначением для пассажиров, которые имеют проблемы со зрением.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы исключить возможный травматизм пассажиров на указанной станции. Прокурор подал иск с требованием возложить на компанию обязанности по устранению обнаруженных недостатков.

Исковые требования правоохранителя суд удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу.

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#Белгородская область#Бирюч#Прокуратура#Ремонт#Железная дорога#Станция#Белгород#Наталья Корявых
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