В Белгородской области суд обязал РЖД отремонтировать платформы

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Суд обязал РЖД отремонтировать пассажирские железнодорожные платформы на станции Бирюч в Белгородской области. Сделать это компанию заставили по требованию транспортной прокуратуры.
Как сообщается, во время проверки прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания платформ со стороны ОАО «РЖД». Поверхность покрыта выбоинами и трещинами, по краям платформы не оборудованы тактильным обозначением для пассажиров, которые имеют проблемы со зрением.
В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы исключить возможный травматизм пассажиров на указанной станции. Прокурор подал иск с требованием возложить на компанию обязанности по устранению обнаруженных недостатков.
Исковые требования правоохранителя суд удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу.