В Белгородской области суд обязал РЖД отремонтировать платформы

Как сообщается, во время проверки прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания платформ со стороны ОАО «РЖД». Поверхность покрыта выбоинами и трещинами, по краям платформы не оборудованы тактильным обозначением для пассажиров, которые имеют проблемы со зрением.