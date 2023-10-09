В Белгородской области разыскивают мужчину в чёрном

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В Белгородской области ищут пропавшего 35-летнего Александра Доронина. Мужчина проживает в селе Прудки Корочанского района. На связь он перестал выходить 5 октября. Местонахождение жителя региона до сих пор неизвестно.
Рост мужчины — 180 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. В день пропажи белгородец был одет в чёрный спортивный костюм и чёрные туфли.
Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, просят обращаться по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.