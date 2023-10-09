В Белгородской области разыскивают мужчину в чёрном

Ранее сообщалось, что в Шебекино с 1 октября ищут 56-летнего мужчину. В день исчезновения Александр Куклин уехал на своей серой «Ладе Калине», но домой не вернулся. В хуторе Ржавец Шебекинского округа пропал ещё один мужчина. Его обнаружили мёртвым.