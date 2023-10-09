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Published Сегодня, 14:27

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Updated Сегодня, 14:29

«Лиза Алерт»

В Белгородской области разыскивают мужчину в чёрном

9 октября 2023, 14:27
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети
«Лиза Алерт»
В Корочанском районе пропал 35-летний Александр Доронин. Его местонахождение неизвестно с 5 октября. Информацию опубликовали в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

В Белгородской области ищут пропавшего 35-летнего Александра Доронина. Мужчина проживает в селе Прудки Корочанского района. На связь он перестал выходить 5 октября. Местонахождение жителя региона до сих пор неизвестно.

Рост мужчины — 180 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. В день пропажи белгородец был одет в чёрный спортивный костюм и чёрные туфли.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, просят обращаться по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Ранее сообщалось, что в Шебекино с 1 октября ищут 56-летнего мужчину. В день исчезновения Александр Куклин уехал на своей серой «Ладе Калине», но домой не вернулся. В хуторе Ржавец Шебекинского округа пропал ещё один мужчина. Его обнаружили мёртвым.

Ориентировка на пропавшего мужчину Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети
Уехал на серой «Ладе» и не вернулся: в Шебекино несколько дней ищут мужчину
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#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Корочанский район#Белгород#Наталья Корявых#Пропал человек
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