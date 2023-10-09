В Белгороде скончался освобождавший Киев фронтовик

Он ушёл на фронт в 17 лет и стал разведчиком. В 1943 году участвовал в танковом сражении под Прохоровкой. Позже освобождал Киев и дошёл до Варшавы, но получил тяжёлое ранение головы, из-за чего долгое время провёл в госпитале. После войны Александр Поляков более 50 лет проработал в ПТУ №6.