В Белгороде скончался освобождавший Киев фронтовик

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
В Белгороде скончался фронтовик, участник Курской битвы, активист и общественник Александр Сергеевич Поляков.
Он ушёл на фронт в 17 лет и стал разведчиком. В 1943 году участвовал в танковом сражении под Прохоровкой. Позже освобождал Киев и дошёл до Варшавы, но получил тяжёлое ранение головы, из-за чего долгое время провёл в госпитале. После войны Александр Поляков более 50 лет проработал в ПТУ №6.
Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, а также получил медаль «За отвагу».
Недавно скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Захаров. В августе ему исполнился 101 год.