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Александр Поляков

В Белгороде скончался освобождавший Киев фронтовик

9 октября 2023, 14:21
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Александр Поляков
Александр Поляков был на фронте с 17 лет, участвовал в том числе в Курской битве. О смерти ветерана стало известно 9 октября. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде скончался фронтовик, участник Курской битвы, активист и общественник Александр Сергеевич Поляков.

Он ушёл на фронт в 17 лет и стал разведчиком. В 1943 году участвовал в танковом сражении под Прохоровкой. Позже освобождал Киев и дошёл до Варшавы, но получил тяжёлое ранение головы, из-за чего долгое время провёл в госпитале. После войны Александр Поляков более 50 лет проработал в ПТУ №6.

Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, а также получил медаль «За отвагу».

Недавно скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Захаров. В августе ему исполнился 101 год.

Скончался белгородский ветеран Великой Отечественной войны
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