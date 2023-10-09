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фото тематическое

Установленный в 2020 году памятник «Сын полка» в Белгороде хотят узаконить

9 октября 2023, 10:47
Фото: 1MI
фото тематическое
Местом установки в случае принятия документа признают территорию храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, расположенного на улице Королёва. Ответственность за содержание памятника планируют возложить на мэрию, следует из проекта решения горсовета.

Горсовет Белгорода предлагает увековечить память о юных героях Великой Отечественной войны. В связи с этим депутаты предлагают узаконить памятник «Сын полка», расположенный на территории храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на улице Королёва.

В случае принятия решения признают текст надписи указанной на постаменте памятника. Возложить ответственность за сохранность и содержание скульптуры планируют на горадминистрацию.

Напомним, что памятник «Сын полка» установили ко Дню города Белгорода в 2020 году.

В апреле 2023 года в Белгороде решили узаконить установленный с проблемами памятник поэту Сергею Есенину. Аналогично хотели поступить с памятником Герою России Юрию Чумаку.

Напомним, в прошлом году горсовет представил список незаконно установленных памятников. В их числе был уже упомянутый «Сын полка».

Установленный с проблемами памятник Есенину в Белгороде решили узаконить
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#Город#Белгородская область#Горсовет#Новости Белгорода#Памятники#Белгород#Наталья Корявых#Сын полка
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