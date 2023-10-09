Установленный в 2020 году памятник «Сын полка» в Белгороде хотят узаконить

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Горсовет Белгорода предлагает увековечить память о юных героях Великой Отечественной войны. В связи с этим депутаты предлагают узаконить памятник «Сын полка», расположенный на территории храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на улице Королёва.
В случае принятия решения признают текст надписи указанной на постаменте памятника. Возложить ответственность за сохранность и содержание скульптуры планируют на горадминистрацию.
Напомним, что памятник «Сын полка» установили ко Дню города Белгорода в 2020 году.
В апреле 2023 года в Белгороде решили узаконить установленный с проблемами памятник поэту Сергею Есенину. Аналогично хотели поступить с памятником Герою России Юрию Чумаку.
Напомним, в прошлом году горсовет представил список незаконно установленных памятников. В их числе был уже упомянутый «Сын полка».