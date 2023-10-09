Установленный в 2020 году памятник «Сын полка» в Белгороде хотят узаконить

Горсовет Белгорода предлагает увековечить память о юных героях Великой Отечественной войны. В связи с этим депутаты предлагают узаконить памятник «Сын полка», расположенный на территории храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на улице Королёва.